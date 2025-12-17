Бюджет Шымкента превысит 818 млрд тенге в 2026 году

В Шымкенте утвердили городской бюджет на 2026 год. Его объем составит 818 млрд 300 млн тенге, что на 123 млрд тенге больше текущего года. В процентном выражении рост бюджета оценивается примерно в 25 процентов.

В следующем году Шымкенту предстоит в основном опираться на внутренние поступления, а не на трансферты из республиканского бюджета. Существенную часть бюджета — 622 млрд тенге — должны составить собственные доходы города.

Основной статьей расходов остается социальная сфера.

— При формировании бюджета на 2026 год приоритет был отдан обеспечению заработной платы, обязательных выплат и расходов на социальную сферу. На социальный блок предусмотрено 438 млрд тенге, что составляет 54 процента от общего объема бюджета, — сообщили в пресс-службе горакимата.

Помимо социальных обязательств, бюджетом предусмотрено финансирование проектов, связанных с городской инфраструктурой и жилищным строительством.

— Правила предоставления жилищной помощи и выдачи жилищных сертификатов приведены в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами. Также утверждена программа реновации жилищного фонда города, — добавили в ведомстве.

Одновременно с бюджетом утвержден и план развития Шымкента на 2026–2030 годы. В ближайшие пять лет городские власти рассчитывают привлечь 6,6 трлн тенге инвестиций, построить 5,7 млн квадратных метров жилья и увеличить объем промышленного производства в 1,4 раза.

Ранее сообщалось, что объем городского бюджета увеличился на 239 миллиардов тенге.

Вместе с тем в публичной повестке остается и вопрос эффективности расходования средств. За 2022–2024 годы в Шымкенте было зарегистрировано 270 коррупционных преступлений, общий ущерб государству оценен в 7,4 млрд тенге.