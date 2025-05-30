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    18:18, 29 Май 2025 | GMT +5

    Сколько потерял бюджет Шымкента за два года

    За последние два года в Шымкенте выявлено 270 коррупционных преступлений, ущерб составил 7,4 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги
    Фото: Kazinform

    Шымкент оказался в центре внимания Республиканского совета по противодействию коррупции при партии «AMANAT». Выездное заседание, прошедшее в городе, выявило тревожные цифры.

    За 2022–2024 годы в Шымкенте зарегистрировано 270 коррупционных преступлений. Большинство — 195 фактов — связано с получением взяток, еще 67 — с хищением, 5 — с превышением должностных полномочий.

    Ущерб, нанесенный государству, составил внушительные 7,4 млрд тенге. Из них 5,9 млрд удалось вернуть.

    К ответственности привлечены 278 человек. Среди них — 35 руководителей различного уровня.

    Больше всего случаев зафиксировано в сферах здравоохранения и образования.

    — Для пресечения коррупционных схем в системе госслужбы необходимы четкие и действенные меры. Ситуация с коррупцией в Шымкенте требует системной борьбы. Если говорить по отраслям, то наибольшее число фактов коррупции зафиксировано в здравоохранении — 39 случаев и образовании — 31 факт. Это те сферы, которые напрямую влияют на благополучие граждан, а значит, требуют усиленного контроля, — отметил депутат Мажилиса Ерлан Саиров.

    Мажилисмен не стал смягчать формулировки. Он прямо заявил: «Наиболее распространенные механизмы коррупции в стране связаны с государственными закупками в рамках программ местных исполнительных органов, выплатами зарплат и надбавок».

    Резонансное дело

    В центре внимания оказалось скандальное дело о незаконной выдаче водительских удостоверений в Шымкенте. По словам представителей Агентства финмониторинга, в городе действовала организованная преступная группа.

    Депутат Мажилиса Нурлан Ауесбаев констатировал, что, в борьбе с коррупцией остаются системные недостатки.

    — Несмотря на определенные результаты в антикоррупционной работе, сохраняются основные проблемы — взяточничество, хищения, превышение полномочий. Эти преступления чаще всего совершаются представителями местных исполнительных органов и полиции. Здесь необходимы конкретные профилактические меры. Для качественной реализации дорожных карт в рамках предвыборной и антикоррупционной программы партии необходимо регулярно обсуждать их выполнение на партийных площадках, — сказал депутат.

    Глава города Габит Сыздыкбеков добавил, что совместно с правоохранительными органами осуществляется точечная работа в каждом государственном органе. В работу вовлечены представители гражданского общества.

    Партийцы напомнили, что открыты к диалогу в общественных приемных.

    — За год поступило 11 735 обращений от граждан. Большинство жалоб касается вопросов социальной помощи, жилья, земельных участков, трудоустройства, незаконного увольнения, выплаты заработной платы и здравоохранения. Партия системно реагирует на обращения граждан и оказывает содействие в решении их проблем, — отметил секретарь партии Ержан Жылкыбаев.

    Ранее сообщалось, что Антикор предотвратил нерациональное использование почти 225 млрд тенге бюджетных средств.

    Теги:
    Шымкент Антикор Финансы и бюджет
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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