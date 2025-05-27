Антикор предотвратил нерациональное использование 224,7 млрд тенге бюджетных средств

— Особый упор делается на превентивных мерах с целью исключения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. Одним из важных направлений является антикоррупционный мониторинг госзакупок на предмет завышения плановых цен приобретаемых товаров, работ и услуг. За 5 месяцев т. г. таких фактов выявлено на 29 млрд тенге, из них возвращено в бюджет 6,4 млрд тенге. Остальную сумму (22,6 млрд тенге) заказчики пересмотрели, по ним плановые цены снижены или увеличены объемы приобретаемых товаров (за 2024 г. выявлено завышение на 55 млрд тенге, из них 26 млрд возвращены в бюджет, по 29 млрд закупки пересмотрены). В целом, с начала реализации проекта (2019 г.) предотвращено нерациональное использование 224,7 млрд тенге бюджетных средств, — сообщили в Антикоре.

Для усиления превентивного эффекта активизирована работа по привлечению к адмответственности за нарушения в этой сфере (все факты с признаками нарушений, выявленные в ходе мониторинга, Антикором передаются в органы внутреннего госаудита для составления адмпротокола).

Наработана положительная практика. Если за 2024 год департаментами Агентства было выявлено всего 22 нарушения, то за истекший период т. г. уже 95.

Параллельно проводится системная работа по совершенствованию законодательства. Ряд рекомендаций Агентства реализован в новом Законе «О государственных закупках» (вступил в силу с 01.01.2025 г.).

Так, исключены закупки в бумажном виде в формате «ДСП» (за исключением нужд правопорядка и нацбезопасности), введены ограничения по закупкам объектов интеллектуальной собственности (их приобретение допускается теперь только при наличии заключения антимонопольного органа об отсутствии производителей аналогичных товаров и услуг), установлен запрет на участие в закупках лиц, осужденных за коррупцию.

По инициативе Агентства определена подведомственность статьи, предусматривающей административную ответственность за нарушения порядка осуществления закупа субъектами квазигоссектора (ранее по статье 207-1 КоАП не был определен орган, в связи с чем норма была нерабочая, сейчас уполномоченным органом определено Министерство финансов).

— Работа по совершенствованию сферы госзакупок продолжается. В рамках проводимых анализов, в том числе по обращениям граждан, вырабатываются новые предложения по превентивным мерам в этом направлении. С целью их поэтапной реализации 6 марта т. г. с Министерством финансов утверждена совместная Дорожная карта по устранению коррупционных рисков в сфере госзакупок на 2025 год. Документ содержит 26 конкретных мероприятий. В рамках Дорожной карты предусмотрены интеграции портала госзакупок с базами данных госорганов, а также совершенствование его функционала (выявление картельного сговора, предотвращение передачи субподрядчикам более 30% от общего объема работ, внедрение искусственного интеллекта и др.), — пояснили в Антикоре.

Запланированы мероприятия нормативного характера по устранению коррупционных рисков при закупе из одного источника в условиях чрезвычайных ситуаций, исключению возможности необоснованной отмены закупки (в т. ч. при отсутствии актов уполномоченного и судебного органов), а также усилению ответственности за системные нарушения (в т. ч. путем отнесения их к коррупционным адмправонарушениям).

Отдельный блок вопросов связан с решением системной проблемы несвоевременной оплаты заказчиками по исполненным договорам. Здесь предусмотрена интеграция ИС «Государственное планирование» с порталом госзакупок, автоматизация процесса оплаты по исполненным договорам (без участия человека), а также разработка Реестра недобросовестных заказчиков.

Запланированы мероприятия, направленные на полную автоматизацию процесса подтверждения опыта работы в конкурсах с рейтингово-балльной системой (устранение «человеческого фактора»; интеграция реестра опыта работы с базами госорганов; внедрение периодичного переподтверждения опыта работы; установление единых требований отбора поставщика и др.).