    16:30, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Собственные доходы Шымкента за два года составили 496 млрд тенге

    В соответствии с поручением Главы государства по увеличению объема собственных доходов регионов сегодня в городском департаменте государственных доходов состоялось специальное совещание с участием акима города Габита Сыздыкбекова и представителей компетентных органов, передает агентство Kazinform. 

    Шымкент
    Фото: скрин из видео

    Как сообщили в пресс-службе акимата, в центре обсуждения были вопросы увеличения объема собственных доходов городского бюджета.

    Аким города отметил, что развитие устойчивой доходной базы имеет стратегическое значение, так как именно она позволяет реализовывать приоритетные проекты и решать актуальные задачи развития города. За последние два года в этом направлении достигнуты значительные результаты.

    В частности, объем городского бюджета увеличился на 239 млрд. тенге и составил 895 млрд. тенге, из которых 496 млрд. пришлись на собственные доходы. Уровень самостоятельности бюджета вырос с 46% до 56%, что свидетельствует о снижении зависимости от трансфертов из республиканского бюджета.

    Также участники встречи рассмотрели комплексный план мероприятий на 2026–2027 годы, включающий обеспечение запланированных поступлений и выявление дополнительных источников доходов.

    По итогам совещания аким города поручил ответственным лицам усилить работу по поступлению доходов, а также провести разъяснительную работу с субъектами МСБ по перерегистрации налогоплательщиков в городе Шымкент по месту осуществления деятельности.

    Махаббат Сыздыкова
    Автор
