Бурный поток воды в реке встревожил алматинцев

На алматинских реках в связи с выпадением осадков наблюдается незначительное увеличение расходов воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях появилось видео большого потока воды в реке Есентай.

Как сообщили в ДЧС, через город протекают четыре реки — Аксай, Каргалы, Улкен и Киши Алматы.

— В связи с выпадением осадков, на реках наблюдается незначительное увеличение расходов воды, а также — увеличение мутности воды до 2 баллов в связи со склоновым стоком», — проинформировали в пресс-службе департамента по ЧС.

Кроме того, специалистами «Казселезащиты» проводится обследование технического состояния селезащитных сооружений. Отмечается, что обстановка на реках Алматы стабильная.

— С 26 марта личный состав ДЧС Алматы переведен на усиленный вариант несения службы, функционирует оперативный штаб, дополнительно ежесуточно городским филиалом «Казселезашиты» создана механизированная бригада из 20 человек, а также с привлечением самосвалов, погрузчиков, двух единиц кранов и экскаваторов, которые заранее совместно с коммунальными службами провели работу по дноуглублению русел рек и отстойных бассейнов, — отметил начальник ДЧС города Нурлан Атыгаев.

16 апреля с 04:00 в Алматы началось выпадение дождя, который с перерывами ожидается до утра 17 апреля.

По информации РГП «Казгидромет», по состоянию на 09:00 в городе выпало 14 мм осадков, на «Медеу» — 21 мм, на Каменском плато — 28 мм.

Ранее сообщалось, что Алматы готовится к затяжным дождям.