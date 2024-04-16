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    14:38, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Бурный поток воды в реке встревожил алматинцев

    поток
    Фото: коллаж Kazinform

    На алматинских реках в связи с выпадением осадков наблюдается незначительное увеличение расходов воды, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В соцсетях появилось видео большого потока воды в реке Есентай. 

    Как сообщили в ДЧС, через город протекают четыре реки — Аксай, Каргалы, Улкен и Киши Алматы.

    — В связи с выпадением осадков, на реках наблюдается незначительное увеличение расходов воды, а также — увеличение мутности воды до 2 баллов в связи со склоновым стоком», — проинформировали в пресс-службе департамента по ЧС.

    Кроме того, специалистами «Казселезащиты» проводится обследование технического состояния селезащитных сооружений. Отмечается, что обстановка на реках Алматы стабильная.

    — С 26 марта личный состав ДЧС Алматы переведен на усиленный вариант несения службы, функционирует оперативный штаб, дополнительно ежесуточно городским филиалом «Казселезашиты» создана механизированная бригада из 20 человек, а также с привлечением самосвалов, погрузчиков, двух единиц кранов и экскаваторов, которые заранее совместно с коммунальными службами провели работу по дноуглублению русел рек и отстойных бассейнов, — отметил начальник ДЧС города Нурлан Атыгаев.

    16 апреля с 04:00 в Алматы началось выпадение дождя, который с перерывами ожидается до утра 17 апреля.

    По информации РГП «Казгидромет», по состоянию на 09:00 в городе выпало 14 мм осадков, на «Медеу» — 21 мм, на Каменском плато — 28 мм.

    Ранее сообщалось, что Алматы готовится к затяжным дождям.

    Теги:
    Погода Дожди Казгидромет Вода Видео Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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