Бумаги Alibaba и Baidu начали торговаться на KASE

На площадке KASE Global инвесторам стали доступны бумаги BABAd (ADR Alibaba) и BIDUd (ADR Baidu) с котированием в долларах США. Маркет-мейкером по данным инструментам назначено АО «Инвестиционная компания Standard», которой официально присвоен соответствующий статус на бирже.

Как отметила заместитель председателя правления KASE Айнагуль Искакова, появление новых инструментов расширяет инвестиционные возможности участников рынка.

— Появление ADR Alibaba и Baidu на KASE — это не просто дополнение линейки инструментов. Это возможность для инвесторов работать с технологическим ростом азиатских рынков напрямую, в привычной инфраструктуре и с прозрачным ценообразованием, — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что объемы торгов глобальными бумагами на KASE выросли почти в четыре раза.