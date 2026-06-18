Что ищут казахстанцы в онлайн-библиотеках на 3,6 млн просмотров

Более 3,6 млн просмотров на площадке Казахстанской национальной электронной библиотеки зарегистрировали в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

В Министерстве культуры и информации РК рассказали, что на сегодняшний день одним из ключевых инструментов доступа к национальному письменному наследию является Казахстанская национальная электронная библиотека — КазНЭБ. Портал объединяет книги, редкие документы, рукописи, периодические издания, диссертации, архивные материалы, аудио- и видеофайлы, карты и другие цифровые ресурсы.

С начала 2026 года количество просмотров материалов КазНЭБ превысило 3,6 млн. Число удаленных пользователей составило 295 116 человек, а количество скачиваний электронных копий достигло 891 551.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Фото: Министерство культуры и информации РК

Фото: Министерство культуры и информации РК

За этот период в фонд электронной библиотеки загружено 2 506 электронных копий, обработано 437 документов и отсканировано 127 555 страниц. Общий фонд КазНЭБ сегодня составляет 86 315 документов, в том числе более 10 тысяч оцифрованных рукописей и редких книг.

Ресурсом пользуются читатели более чем из 122 стран мира. Наиболее активны пользователи из Казахстана, Китая, России, США, Вьетнама, Узбекистана, Турции, Германии, Франции и Кыргызстана. Электронные документы представлены на 70 языках мира.

Все материалы доступны для просмотра на портале без регистрации. В фонде КазНЭБ представлены коллекции «Книги, изданные в рамках государственных программ», «Редкие документы и рукописи», «Библиотека тюркоязычных стран» и другие разделы.

В дальнейшем эта работа будет усилена за счет создания Национальной цифровой библиотечной платформы. Она объединит электронные каталоги, цифровые коллекции, образовательные ресурсы и современные сервисы, обеспечив гражданам доступ к отечественной литературе, научным изданиям, редким книгам и архивным материалам независимо от места проживания.

Ранее сообщалось, что казахстанцы посетили библиотеки более 55 млн раз в 2025 году. Также мы рассказывали, о книге в цифровую эпоху, и о том, как меняется культура чтения в Казахстане.

В акимате Алматы также сообщили, что запустили единое мобильное приложение библиотек по городу. Подробнее здесь.