Книги в тренде — казахстанцы посетили библиотеки более 55 млн раз в 2025 году
Более 55,2 млн посещений зафиксировано в библиотеках Казахстана в 2025 году — показатель остался на стабильно высоком уровне по сравнению с прошлым годом, когда было зарегистрировано 55,4 млн визитов, передает корреспондент агентства Kazinform.
При этом отмечается рост пользовательской активности и книговыдачи, что говорит о сохранении устойчивого интереса к библиотечным услугам.
Как показывают данные Бюро национальной статистики, в стране функционирует около 3,9 тыс. библиотек, и их количество за год практически не изменилось. Основная часть сети по-прежнему сосредоточена в сельских населенных пунктах, что подчеркивает ее социальную значимость и доступность.
Число пользователей библиотек выросло до 6,1 млн человек против 5,8 млн годом ранее. Существенный рост показала и книговыдача — с 85,7 млн единиц литературы в 2024 году до 110,3 млн в 2025 году, что отражает более активное использование фондов.
Параллельно усиливается цифровой сегмент. Увеличивается число обращений к онлайн-ресурсам библиотек и расширяется электронная база данных.
В музейной сфере также сохраняется стабильная динамика. В 2025 году музеи посетили 6,78 млн человек против 6,66 млн годом ранее, что указывает на устойчивый интерес населения к культурным площадкам.
При этом зафиксировано 149 музеев, тогда как в 2024 году их было 282 — различие связано с изменением структуры или подходов к учету. Экскурсионная и выставочная деятельность остается на высоком уровне: ежегодно проводится более 160 тыс. экскурсий и около 9 тыс. выставок.
В целом представленные данные свидетельствуют о стабильном развитии библиотечно-музейной сферы Казахстана, сохранении высокой посещаемости и постепенном росте интереса населения к культурным и образовательным ресурсам.
Напомним, что в Казахстане 23 апреля будут отмечаться профессиональный праздник библиотекарей и Национальный день книги. Соответствующие изменения были утверждены в начале текущего месяца.