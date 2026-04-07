День библиотекаря и Национальный день книги будут отмечать в один день в РК

Теперь профессиональный праздник будут отмечать 23 апреля. Дата совпадает с Национальным днем книги, учрежденным по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева.

В ведомстве отметили, что такое объединение придает празднику дополнительную символическую значимость и подчеркивает роль библиотек как ключевых институтов в распространении знаний и сохранении культурного наследия. Выбор новой даты позволяет не только объединить профессиональное и общественное значение книжной культуры, но и обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном уровне.

В настоящее время в Республике Казахстан функционирует порядка 12 тысяч библиотек, в которых работают более 20 тысяч специалистов. Отметим, праздник также совпадает с Международным днем книги и авторского права, учрежденным ЮНЕСКО.

Напомним, Указом Президента Казахстана вносятся изменения в правила присвоения статуса «Национальный» государственным организациям культуры и профессиональным художественным коллективам. Обновленные требования касаются прежде всего музеев и библиотек.