    22:33, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    День библиотекаря и Национальный день книги будут отмечать в один день в РК

    В Казахстане изменена дата празднования Дня библиотекаря, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

    Еще одну городскую библиотеку нового формата открыли в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Теперь профессиональный праздник будут отмечать 23 апреля. Дата совпадает с Национальным днем книги, учрежденным по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева.

    В ведомстве отметили, что такое объединение придает празднику дополнительную символическую значимость и подчеркивает роль библиотек как ключевых институтов в распространении знаний и сохранении культурного наследия. Выбор новой даты позволяет не только объединить профессиональное и общественное значение книжной культуры, но и обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном уровне.

    В настоящее время в Республике Казахстан функционирует порядка 12 тысяч библиотек, в которых работают более 20 тысяч специалистов. Отметим, праздник также совпадает с Международным днем книги и авторского права, учрежденным ЮНЕСКО.

    Напомним, Указом Президента Казахстана вносятся изменения в правила присвоения статуса «Национальный» государственным организациям культуры и профессиональным художественным коллективам. Обновленные требования касаются прежде всего музеев и библиотек.

    Книги Культура Минкультуры и информации Библиотеки
    Диана Калманбаева
