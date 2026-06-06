Книга в цифровую эпоху: как меняется культура чтения в Казахстане

Эксперты уверены, реализация Указа Президента «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации» поможет укрепить интерес казахстанцев к книгам. О том, как сегодня читают в стране, и с какими вызовами сталкивается книжная отрасль, — в материале аналитического обозревателя Kazinform.

Сколько времени казахстанцы уделяют чтению?

Согласно данным независимой организации World Population Review за 2024 год, лидерами по среднему количеству прочитанных книг на человека в мире стали США, Индия, Великобритания, Франция и Италия. В среднем американцы читают около 17 книг в год, жители Индии — 16, Великобритании — 15, Франции — 14, а Италии — 13 книг.

На этом фоне показатели Казахстана выглядят значительно скромнее. Республика занимает 92-е место в рейтинге, где на одного жителя в среднем приходится 2,77 книги в год, а суммарное время, затрачиваемое на чтение, составляет около 65 часов ежегодно.

По данным Казахстанского института общественного развития (КИОР), лишь 44,8% казахстанцев рассматривают книги как один из основных источников знаний и вдохновения. При этом исследователи отмечают прямую связь между регулярным чтением, уровнем дохода и карьерным ростом.

Женщины читают заметно активнее мужчин, тогда как наименьшую читательскую активность демонстрируют граждане в возрасте от 29 до 45 лет. Более половины опрошенных признались, что не прочитали за год ни одной книги. Еще 29% респондентов прочли от одной до трех книг, 10,1% — от четырех до шести. Доля тех, кто осилил от семи до десяти книг, составила 4,3%, а более десяти книг за год прочитали лишь 4,8% участников исследования.

По мнению специалистов Института, такие показатели свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития культуры чтения и повышения интереса к книгам. Сегодня только каждый десятый казахстанец предпочитает проводить свободное время за чтением, тогда как самым популярным видом досуга остается общение с родственниками и друзьями — этот вариант выбрали 50,6% респондентов.

— Это, в первую очередь, связано с другой тенденцией — цифровизацией и внедрением искусственного интеллекта. Поэтому нам необходимы библиотеки нового формата, которые должны стать современными общественными пространствами, удобными для читателей. Речь идет не только о бумажных книгах, но и об аудиокнигах и других форматах, которые будут интересны и полезны для молодежи, — считает эксперт КИОР Дидар Тибаев.

Остаются ли библиотеки востребованными?

Сегодня в Казахстане действует более 12 тысяч библиотек. Из них около 4 тысяч входят в систему культуры и являются общедоступными. Разветвленная библиотечная сеть охватывает всю страну — от крупных городов и районных центров до сельских населенных пунктов.

— За последние годы мы видим положительную динамику посещаемости. В 2025 году число посещений общедоступных библиотек превысило 57 миллионов. Это на 2 миллиона больше, чем в 2024 году. Одновременно выросла и книговыдача — более чем на 3,2 миллиона единиц. Эти цифры свидетельствуют о том, что библиотека остается востребованным общественным институтом, — пояснила Директор Национальной академической библиотеки РК Кумис Сеитова.

Кумис Сеитова. Фото из личного архива

По словам спикера, Национальная академическая библиотека Республики Казахстан становится все более востребованной среди молодежи. Сюда приходят учиться, готовиться к экзаменам, работать над проектами, посещать образовательные мероприятия и проводить время в комфортной обстановке.

— Особенно активны посетители в возрасте от 17 до 25 лет, их доля составляет до 51% от общего числа пользователей библиотек, — сообщила Кумис Сеитова.

Еще одна важная тенденция заключается в том, что библиотека постепенно превращается в многофункциональное общественное пространство. По словам эксперта, в Национальной академической библиотеке проходят книжные клубы, презентации новых изданий, встречи с писателями, учеными и общественными деятелями, языковые курсы, лекции, дискуссионные площадки и культурные проекты. Такие форматы, как она считает, позволяют привлекать новых посетителей и создавать вокруг книги живое интеллектуальное сообщество.

Каков современный читатель?

Современный казахстанский читатель стал более осознанным и требовательным, рассуждает руководитель одного из казахстанских издательств Диана Исабекова. Он внимательно подходит к выбору книг, интересуется рекомендациями экспертов и лидеров мнений, следит за мировыми трендами.

— Заметно омоложение аудитории. Все больше молодых людей рассматривают чтение как инструмент саморазвития и профессионального роста. Одновременно растет интерес к книгам, отражающим национальную идентичность, историю и культурное наследие страны. Новое поколение ценит искренность, актуальность и возможность увидеть в книге отражение собственного опыта, — уверена Диана Исабекова.

Диана Исабекова. Фото из личного архива

Спрос на книги в Казахстане заметно вырос за последние несколько лет, утверждает она. Особенно это стало заметно после пандемии, когда многие люди стали больше времени уделять самообразованию и личностному развитию.

— Мы видим, что книга постепенно возвращает себе статус важного инструмента получения знаний и качественного досуга. Среди основных тенденций можно отметить рост интереса к нон-фикшн литературе, книгам по психологии, бизнесу, саморазвитию, а также увеличение спроса на качественную детскую литературу. Кроме того, все больше читателей обращают внимание на книги казахстанских авторов и издания на казахском языке. Люди стремятся получать практические знания, искать вдохновляющие истории и ответы на актуальные жизненные вопросы, — сказала собеседница.

Если говорить о снижении интереса, то менее востребованной становится часть классической художественной литературы, особенно среди молодого поколения, добавила эксперт. Однако это не означает утрату ценности классики, добавила собеседница, скорее, меняются форматы знакомства с ней и предпочтения читателей.

Так, молодежь проявляет больший интерес к казахской классике, истории страны и вопросам национальной идентичности, стремясь глубже понять свои культурные корни.

— Не проходит интерес и к произведениям классиков казахской литературы, таких как Абай Кунанбаев, Мухтар Ауэзов, Ильяс Есенберлин и других авторов, чьи произведения остаются востребованными как среди школьников и студентов, так и среди взрослой аудитории, — добавила Кумис Сеитова.

Большую роль играет и формат продвижения книги. Сегодня, по мнению экспертов, важно говорить с молодыми читателями на понятном им языке, использовать современные цифровые площадки, социальные сети и интерактивные форматы взаимодействия.

Новые форматы

По наблюдениям экспертов, сейчас в тренде выбирать книги по рекомендациям из социальных сетей, книжных блогов и читательских сообществ. Это позволяет наряду с литературной классикой, быстро набирать популярность и новым бестселлерам и произведениям молодых авторов.

— Современный читатель стал гораздо более мобильным, цифровым и избирательным и, конечно же, активно использует цифровые возможности библиотек. Электронные каталоги, удаленный доступ к базам данных, цифровые коллекции и онлайн-сервисы становятся неотъемлемой частью библиотечного обслуживания. Сегодня человек может получить доступ к знаниям независимо от своего местонахождения, и это существенно расширяет аудиторию библиотек, — делится наблюдениями Кумис Сеитова.

Таким образом, сегодня речь идет не о возвращении к прежним моделям чтения, а о формировании новой читательской культуры. Люди продолжают читать, но используют разные форматы — бумажные книги, электронные издания и мобильные приложения. При этом библиотеки постепенно превращаются в современные пространства для обучения, общения и творчества, сохраняя свою главную задачу — обеспечивать доступ к знаниям.

— Электронные и аудиокниги помогают людям читать в удобном для них формате и привлекают новую аудиторию. Мы скорее рассматриваем это не как конкуренцию, а как расширение возможностей для читателя. При этом бумажная книга сохраняет свою особую ценность. Для многих читателей важны тактильные ощущения, возможность коллекционировать книги, делать пометки, дарить их близким. Практика показывает, что развитие цифровых форматов не вытесняет бумажные книги, а дополняет их, — подчеркнула Диана Исабекова.

Фото: областная библиотека им. С. Торайгырова

При этом, по ее словам, рынок современной отечественной литературы находится в стадии активного развития. С каждым годом появляется все больше авторов, работающих как на казахском, так и на русском языках, растет интерес к локальным историям и национальному контексту.

— Безусловно, сегодня есть авторы, которые пользуются большой популярностью и собирают широкую читательскую аудиторию. При этом потенциал роста остается очень высоким. Казахстанскому литературному рынку важно продолжать создавать условия для появления новых имен и продвижения отечественных авторов как внутри страны, так и за ее пределами, — считает она.

Как трансформируется отрасль и над чем предстоит работа?

Одним из ключевых шагов в развитии культуры чтения стал Указ Президента Касым-Жомарта Токаева о формировании читающей нации, считают эксперты. Документ направлен на поддержку чтения, развитие библиотек и книжной отрасли, а также повышение интереса казахстанцев к книгам. Как считают эксперты, если обозначенные инициативы будут последовательно реализованы, они способны существенно повысить интерес к чтению, расширить доступ граждан к книгам и дать новый импульс развитию всей книжной индустрии Казахстана.

— Формирование читающей нации требует системной и долгосрочной работы, поэтому особое значение имеют меры, охватывающие сразу несколько направлений: модернизацию библиотек, цифровизацию доступа к литературе, поддержку отечественных авторов и популяризацию чтения среди молодежи. Особенно важно, что внимание уделяется не только инфраструктуре, но и созданию качественного отечественного контента, — считает Диана Искакова.

Сейчас библиотечная система Республики Казахстан характеризуется значительным количественным охватом и одновременно сохраняющейся фрагментарностью цифровой инфраструктуры.

— В отрасли наблюдается разрозненность используемых автоматизированных инфрмационных систем их по библиотечной отрасли на сегодня насчитывается порядка 10 единиц. Подобная разрозненность существенно затрудняет формирование единого информационного пространства, унификацию библиотечных процессов и эффективный обмен данными между учреждениями. В результате доступ к цифровым коллекциям носит фрагментарный характер, — поясняет Кумис Сеитова.

Фото: Агибая Аяпбергенов / Kazinform

Несмотря на значительный объем накопленных данных, сохраняются системные ограничения, включая фрагментарность программных решений, низкий уровень автоматизации, отсутствие единой платформы и зависимость от внешних разработчиков, сказала эксперт.

— Ключевым элементом в решении этих задач является Информационная система — Казахстанская национальная электронная библиотека, запущенная в 2007 году. Система была разработана в соответствии с международными библиотечными стандартами и ориентирована на взаимодействие и интеграцию с мировыми библиотечными каталогами, — отметила Кумис Сеитова.

Сегодня в электронной библиотеке собрано более 86 тыс. документов на 64 языках. Только с начала года ею воспользовались около 600 тыс. человек из 146 стран, а количество просмотров достигло почти одного миллиона. Эксперты отмечают, что развитие единого цифрового библиотечного пространства помогает сделать книги и знания доступнее, сохранить культурное наследие и интегрировать казахстанские библиотеки в мировое информационное сообщество.

— Для Национальной академической библиотеки все эти изменения открывают новые возможности. Библиотека сможет охватить гораздо больше пользователей, активнее развивать электронные ресурсы, оцифровывать редкие издания и предоставлять к ним доступ исследователям, студентам и всем заинтересованным читателям, — считает эксперт.

О состоянии книгоиздательской отрасли в Казахстане

Книгоиздательская отрасль Казахстана продолжает развиваться, однако перед ней по-прежнему стоят серьезные вызовы. Среди основных проблем — сравнительно небольшой объем рынка, высокая стоимость полиграфических услуг, а также необходимость расширения каналов продвижения книг.

— Для дальнейшего развития индустрии важно укреплять систему поддержки отечественных авторов, развивать библиотечную сеть, стимулировать переводческую деятельность и создавать дополнительные возможности для продвижения казахстанской литературы на международном уровне, — считает Диана Исабекова.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

На книжный рынок также заметно влияют экономические факторы. Рост цен на бумагу, логистику и полиграфические услуги отражается на конечной стоимости книг для покупателей. Вместе с тем критического падения интереса к чтению эксперты не наблюдают. Читатели стали более осознанно подходить к выбору литературы и тщательнее оценивать покупки. Несмотря на рост цен, люди по-прежнему готовы приобретать книги, которые считают действительно полезными и ценными для себя.

Как воспитать читателя?

Именно семейное чтение формирует у ребенка первые читательские привычки и отношение к книге, и в этом смысле, ответственность начинается с родителя, считает Кумис Сеитова.

— Когда дети видят читающих родителей и обсуждают с ними прочитанное, книга становится естественной частью семейной культуры. Поэтому развитие культуры чтения — это не разовая акция, а долгосрочная совместная работа государства, образовательных учреждений, библиотек и семьи. Только объединяя усилия, мы сможем воспитать поколение думающих, образованных и читающих людей, — убеждена эксперт.

Наряду с уже реализуемыми программами, по ее словам, необходимо искать новые форматы работы с молодежью. Сегодня книга конкурирует за внимание с социальными сетями, видеоконтентом и компьютерными играми, поэтому важно продвигать чтение там, где находится молодая аудитория.

— Необходимо активнее развивать качественный книжный контент в социальных сетях, поддерживать книжных блогеров, создавать короткие видеоролики о книгах, организовывать онлайн-челленджи и марафоны чтения. Книга должна стать частью современного информационного пространства, — уверена Кумис Сеитова.

Фото: Freepik

Также, как отмечает эксперт, школам важно уделять внимание не только обязательному чтению по программе, но и свободному выбору книг по интересам учащихся. Подросток начинает читать охотнее, когда может самостоятельно выбирать литературу.

— Важно поддерживать издание качественной современной детской и подростковой литературы на казахском языке, расширять доступ к электронным и аудиокнигам и проводить больше встреч с писателями, переводчиками и популяризаторами чтения. И самое главное — необходимо формировать престиж чтения в обществе. Молодые люди должны видеть, что читать книги — это современно, интересно и полезно для личного и профессионального развития, — считает собеседница.

Эксперт считает, что для популяризации чтения среди детей одних призывов уже недостаточно. Необходимо сделать книгу частью повседневной жизни ребенка, чтобы она воспринималась не только как источник знаний, но и как пространство для вдохновения, общения и личностного развития.