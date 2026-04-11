    21:01, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Единое мобильное приложение библиотек запустили в Алматы

    Мобильное приложение библиотек Алматы начало работу в марте 2026 года и уже доступно пользователям устройств на базе Android и iOS, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в акимате города, новое приложение позволяет пользоваться библиотечными сервисами в цифровом формате. Теперь читатели могут онлайн оформить читательский билет, просматривать книжный фонд и получать информацию о новых поступлениях и мероприятиях.

    С помощью функции геолокации пользователи могут быстро найти ближайшую библиотеку. Электронный читательский билет действует во всех филиалах и может использоваться в аппаратах самообслуживания.

    В приложении также предусмотрена услуга доставки книг на дом. Она предоставляется бесплатно для граждан с ограниченной мобильностью, обеспечивая равный доступ к информации.

    Отметим, что в мегаполисе расширяется сеть библиотек и увеличивается количество объектов, работающих круглосуточно.

    Еламан Турысбеков
