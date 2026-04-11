Единое мобильное приложение библиотек запустили в Алматы

Как сообщили в акимате города, новое приложение позволяет пользоваться библиотечными сервисами в цифровом формате. Теперь читатели могут онлайн оформить читательский билет, просматривать книжный фонд и получать информацию о новых поступлениях и мероприятиях.

С помощью функции геолокации пользователи могут быстро найти ближайшую библиотеку. Электронный читательский билет действует во всех филиалах и может использоваться в аппаратах самообслуживания.

В приложении также предусмотрена услуга доставки книг на дом. Она предоставляется бесплатно для граждан с ограниченной мобильностью, обеспечивая равный доступ к информации.

Отметим, что в мегаполисе расширяется сеть библиотек и увеличивается количество объектов, работающих круглосуточно.