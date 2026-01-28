Круглосуточных библиотек в Алматы станет больше

Всего в состав Централизованной библиотечной системы Алматы входят 30 городских библиотек. Общий книжный фонд всех библиотек составляет 1 372 423 экземпляра.

— В прошлом году количество посещений библиотек составило около 3,1 миллион, а число постоянных читателей превысило 300 тысяч, — отметил руководитель управления культуры города Данияр Алиев.

Фото: акимат Алматы

В круглосуточном режиме работают Городская юношеская библиотека имени Жамбыла, «Alatau Creative Hub» и библиотека имени Мухтара Ауэзова. После перехода на режим 24/7 посещаемость выросла на 70%. С февраля еще две библиотеки Алматы перейдут на данный формат: библиотека Казахстанских писателей и филиал по улице Розыбакиева, 247/7.

Кроме того, в целях повышения доступности библиотечных услуг в торговых центрах, на станциях метро, в школах, коворкингах и коммунальных центрах установлены 32 автономные библиотеки самообслуживания. Этими точками пользуются около 300 постоянных читателей, ежемесячно выдается более 500 книг.

Фото: акимат Алматы

По словам Данияра Алиева, за последний год в городе открыты две новые городские библиотеки, а до конца года планируется открытие еще 3 библиотек в районах с недостаточной обеспеченностью культурной инфраструктурой. Кроме того, в восьми филиалах центральной библиотеки оборудованы специальные места для людей с нарушением зрения, обеспечивающие доступ к информации с помощью аудиосопровождения и дисплеев Брайля.

В прошлом году оцифровано 70% книжного фонда, а к концу 2027 года планируют полностью перевести все книги в цифровой формат.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, в Централизованной библиотечной системе функционирует лаборатория по восстановлению редких книг. Реставрацию прошли 335 книг, из них 65 относятся к категории редких изданий.

