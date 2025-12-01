Столетие в переплете: как спасают редкие книги Актобе

Оригиналы брать в руки нельзя, смотреть только электронные копии

Любой читатель может ознакомиться с произведениями из фонда редких книг. Однако в пользование выдаются не подлинники, а их электронные версии. Все редкое собрание прошло цифровизацию: книги отсканировали, каждую страницу тщательно очистили и собрали в электронные издания. К этим материалам чаще всего обращаются исследователи, ученые и преподаватели.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

— Сохранился сборник стихов Абая Кунанбаева, изданный в 1936 году в Москве. Книга на русском языке. Есть и одно издание на арабском языке, однако год его выпуска неизвестен. Кроме того, в фонде имеются произведения, опубликованные в послевоенные годы и в период освоения целины. Среди них — стихи Жамбыла Жабаева и других поэтов и писателей. Хранится и эпос «Манас», изданный в виде книги в 1946 и 1962 годах. Когда-то именно энциклопедии были основным источником информации. Учителя и авторы научных статей могут обратиться, например, к географическим сборникам. Один из них начал издаваться еще в 1898 году. Есть и собрание сочинений Льва Толстого, вышедшее в 1884 году. В общей сложности фонд редких книг насчитывает 782 экземпляра, — рассказала библиотекарь.

Книги с автографами хранят отдельно

В Областной научной универсальной библиотеке имени С. Баишева есть и особая коллекция книг с автографами. Писатели и поэты оставляли в них собственноручные пожелания для библиотеки.

Здесь бережно хранятся книги и подписи Жубана Молдагалиева, Туманбая Молдагалиева, Абиша Кекилбаева, Мухтара Шаханова, Олжаса Сулейменова. Всего таких экземпляров около 400.

Общий фонд — 315 тысяч книг

— Сегодня общий фонд библиотеки составляет 315 тысяч экземпляров. По запросу читателей мы предоставляем художественную литературу, книги по искусству и краеведению, а также научно-популярные издания. Преобладает художественная литература. Имеются зарубежные произведения и их переводы. Ежегодно фонд пополняется. Для начала мы изучаем и определяем читательский спрос. В каждом отделе библиотекари отмечают наиболее востребованные книги. Если нужного издания нет в наличии, мы ищем его в издательствах и книжных магазинах. На это выделяются средства из областного бюджета, часть литературы поступает по государственному заказу, — пояснила заместитель директора областной универсальной научной библиотеки имени С. Баишева Айгуль Крымкулова.

Некоторые жители Актобе передают в библиотеку свои личные коллекции. Так, поэт Сабит Баймолдин и историк Нуртаза Абдуллаев передали в фонд книги из своих библиотек. Но здесь не только принимают новые поступления, также занимаются и списанием.

— Работы по списанию проводятся ежегодно. Это необходимо для обновления библиотечного фонда. В списки включены и технические книги, изданные в советский период: они давно не востребованы и находятся в изношенном состоянии. Ценные и редкие экземпляры сохраняются. Если книге исполнилось 75-100 лет или больше, она передается в специализированный фонд. Список таких книг направляется в Национальную библиотеку, — отметила заместитель директора универсальной научной библиотеки.

На сегодняшний день число читателей этой библиотеки превышает 30 тысяч человек.

Отметим, что в масштабах страны чаще всего посещают библиотеки жители Алматы. Там количество читателей составляет 2,8 миллиона человек. Общий фонд на 2025 год — 1 372 423 экземпляра, из них 432 257 — на казахском языке, 911 125 — на русском и 27 656 — на иностранных языках.