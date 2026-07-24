Будут ли снижать комиссию за единый QR, разъяснили в Нацбанке РК

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал вопросы предпринимателей о комиссии при приеме платежей через единый QR-код, который запустили в Казахстане на прошлой неделе, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Тимура Сулейменова, общая комиссия за оплату по межбанковскому QR не может превышать комиссию, которую предприниматель платит при приеме оплаты банковской картой.

Общая комиссия за прием платежа через единый QR-код предпринимателю обходится в 1,25%. Из этой суммы 0,05% получает Национальная платежная корпорация, чтобы покрыть операционные расходы и развивать инфраструктуру. Таким образом, отдельной дополнительной комиссии за использование единого QR для бизнеса не вводили, подчеркнул глава Нацбанка.

— Единый QR — это не что-то, что мы говорим, заменит все на свете и вы теперь будете обязаны его использовать. Нет, конечно. Кто-то придет с наличными, кто-то придет с карточкой, кто-то придет с QR одного банка, кто-то придет с QR другого банка — пожалуйста, у каждого покупателя и у каждого продавца есть выбор, чем оплатить и принять оплату. Это дополнительная возможность для расширения удобства как для потребителя, так и для продавца. Использовать это или нет, конечно же, должны решать сами потребитель и продавец. Но то, что мы должны создать эти условия, на мой взгляд, да, это важно. И мы это создали, — отметил Сулейменов.

Фото: Национальный банк РК

Спикер напомнил, что регулятор не может напрямую устанавливать размер банковских комиссий. Однако Нацбанк Казахстана намерен совместно с банками работать над постепенным снижением комиссий.

— Требовать — сложно, потому что это комиссии, и они не регулируются. У нас нет полномочий и мандата регулировать комиссии. Потому что это рынок, это услуга, которая оказывается одним рыночным игроком другому рыночному игроку. Он может ею пользоваться либо не пользоваться. Поэтому это не естественная монополия какая-то, где мы можем сказать, что тариф должен быть такой. У нас есть тарифный совет, где Национальный банк является рабочим органом, там участвуют все банки. В нем мы точно будем работать над тем, чтобы комиссии постепенно снижались. Мы хотим это сделать, — сообщил Тимур Сулейменов.

Напомним, единый QR позволяет покупателям оплачивать товары и услуги через приложение любого банка независимо от того, какой POS-терминал установлен у продавца. Для покупателей такие платежи бесплатны.

За менее чем неделю система межбанковской оплаты обработала около 1 млн транзакций.

Отметим, что с 19 июля участие в межбанковской системе мобильных платежей стало обязательным для всех банков второго уровня.