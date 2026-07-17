Единый QR заработал в Казахстане: исчезнет ли бесконтактная оплата смартфоном

Во время брифинга журналисты поинтересовались, есть ли вероятность, что после запуска единого QR продавцы откажутся принимать бесконтактную оплату банковскими картами и смартфонами (через NFC). NFC (Near Field Communication) позволяет оплачивать покупки банковской картой, смартфоном или смарт-часами, приложив устройство к терминалу.

— Давайте с практической точки зрения посмотрим на этот вопрос. Вы — маленький придомовой магазинчик, у вас стоят эти аппараты, которые и QR могут читать, и карту. Зачем вам отключать (функцию — прим. ред.), по которой карту нельзя читать, и будет только через QR? Нет, никто не сделает, потому что ты можешь потерять клиента. То есть взрослый клиент, у которого QR нет, а карточка есть, он скажет: «я ваш QR не знаю, дайте мне карточку». Ясно, что я не буду ограничивать, — пояснил Сулейменов.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

По словам главы регулятора, для предпринимателей тарифы на прием платежей через единый QR не будут выше, чем при оплате банковской картой.

Кроме того, законодательство обязывает торговые точки обеспечивать возможность безналичной оплаты, напомнил директор департамента платежных систем и цифровых финансовых технологий Ерлан Ашыкбеков.

— По закону устанавливается обязательность в торговых точках принимать оплату безналичным способом. И способом приема безналичной оплаты выступает платежная карта и система оплаты непосредственно через мобильное приложение и QR код. То есть официально торговец должен предоставить своему клиенту, покупателю гарантированную возможность приема платежей безналичным способом, — отметил он.

В Нацбанке также подчеркнули, что отказ принять безналичную оплату может повлечь административную ответственность.

Ранее сообщалось, что сегодня, 17 июля, казахстанцы могут начать оплачивать покупки и услуги через межбанковский QR. Чтобы им воспользоваться казахстанцам необходимо обновить банковские приложения на смартфонах.

Согласно этой системе казахстанцы также смогут осуществлять переводы по номеру телефона между разными банками.

Отметим, что с 19 июля участие в системе станет обязательным для всех банков второго уровня.