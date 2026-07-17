Оплата с помощью QR в интернет-магазинах появится в Казахстане

Кроме единого QR и межбанковских переводов по номеру телефона, казахстанцев ждут еще две новые услуги, которые должны упростить оплату покупок на маркетплейсах и дистанционные платежи. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 19 июля все банки второго уровня будут обязаны подключиться к межбанковской системе мобильных платежей. После этого до конца 2026 года в ней планируется запустить еще четыре новых сервиса.

Одним из них станет возможность оплачивать покупки на маркетплейсах через QR-код.

— Чем это удобно — вы нажимаете кнопку «Оплатить через МСМП (межбанковскую систему мобильных платежей — прим. Ред.) или как она будет в перспективе называться, и вам не нужно будет вводить реквизиты (карты — прим.ред.). Вы попадаете в приложение своего банка и из него делаете оплату, — пояснил Жаленов на презентации системы в Нацбанке.

Еще одной новой функцией станет сервис Request to Pay, который позволит выставлять счета на оплату между клиентами разных банков.

— До конца года мы рассчитываем внедрить сервис Request to Pay, то есть выставление счетов между банками. Если предприниматель обслуживается, условно, в BCC банке, то он сможет выставить счет клиенту во Freedom или в любом другом банке, — отметил зампред.

Кроме того, в системе планируется внедрить трансграничные переводы по номеру телефона.

— Уже сейчас ведутся интеграционные работы по направлению Китайской Народной Республики и Кыргызской Республики. Подписаны документы, меморандумы с Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами, ведется работа с Турцией. Ну и здесь постоянно новые направления будут открываться, — сообщил спикер.

Еще одним нововведением станет возможность оплачивать покупки по статическим QR-кодам — например, размещенным на парковках, в ЦОНах или общественном транспорте.

Напомним, 17 июля крупнейшие банки Казахстана запустили сервис межбанковского QR для оплаты товаров и услуг.

Кроме оплаты покупок, система позволит осуществлять переводы по номеру телефона между клиентами разных банков.

Отметим, что с 19 июля участие в системе станет обязательным для всех банков второго уровня.