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    Оплата с помощью QR в интернет-магазинах появится в Казахстане

    Кроме единого QR и межбанковских переводов по номеру телефона, казахстанцев ждут еще две новые услуги, которые должны упростить оплату покупок на маркетплейсах и дистанционные платежи. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    QR
    Фото: pixabay

    С 19 июля все банки второго уровня будут обязаны подключиться к межбанковской системе мобильных платежей. После этого до конца 2026 года в ней планируется запустить еще четыре новых сервиса.

    Одним из них станет возможность оплачивать покупки на маркетплейсах через QR-код.

    — Чем это удобно — вы нажимаете кнопку «Оплатить через МСМП (межбанковскую систему мобильных платежей — прим. Ред.) или как она будет в перспективе называться, и вам не нужно будет вводить реквизиты (карты — прим.ред.). Вы попадаете в приложение своего банка и из него делаете оплату, — пояснил Жаленов на презентации системы в Нацбанке.

    Еще одной новой функцией станет сервис Request to Pay, который позволит выставлять счета на оплату между клиентами разных банков.

    — До конца года мы рассчитываем внедрить сервис Request to Pay, то есть выставление счетов между банками. Если предприниматель обслуживается, условно, в BCC банке, то он сможет выставить счет клиенту во Freedom или в любом другом банке, — отметил зампред.

    Кроме того, в системе планируется внедрить трансграничные переводы по номеру телефона.

    — Уже сейчас ведутся интеграционные работы по направлению Китайской Народной Республики и Кыргызской Республики. Подписаны документы, меморандумы с Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами, ведется работа с Турцией. Ну и здесь постоянно новые направления будут открываться, — сообщил спикер.

    Еще одним нововведением станет возможность оплачивать покупки по статическим QR-кодам — например, размещенным на парковках, в ЦОНах или общественном транспорте.

    Напомним, 17 июля крупнейшие банки Казахстана запустили сервис межбанковского QR для оплаты товаров и услуг.

    Кроме оплаты покупок, система позволит осуществлять переводы по номеру телефона между клиентами разных банков.

    Отметим, что с 19 июля участие в системе станет обязательным для всех банков второго уровня. 

    Нацбанк Казахстана Банки Маркетплейсы
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор