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    18:03, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Будут ли строить курорт на Кок-Жайляу - ответ Минтуризма

    В Министерстве туризма и спорта дали разъяснение по поводу возможного строительства горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайляу, которое рассматривается в рамках развития Алматинского горного кластера, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматинский горный кластер, Кок-Жайляу
    Фото: Правительство РК

    Премьер-министру Олжасу Бектенову ранее представили проект развития Алматинского горного кластера. 

    Генеральный секретарь Национальной лыжной ассоциации Аскар Валиев предложил вновь рассмотреть строительство горнолыжного курорта на Кок-Жайляу. Эта инициатива вызвала обеспокоенность у общественности, поскольку в 2019 году Президент Касым-Жомарт Токаев запретил ее реализацию. 

    В ответ на запрос агентства Kazinform заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев сообщил, что на сегодняшний день ведется комплексная аналитическая работа для подготовки концепции будущего проекта.

    — Предполагается, что реализация курорта будет осуществляться в рамках договора о совместной деятельности с Иле-Алатауским государственным национальным природным парком. При этом земли не будут выводиться из состава особо охраняемых природных территорий, и все работы будут вестись строго в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, — отметил Еркинбаев.

    По его словам, предварительная концепция предусматривает создание 65 километров горнолыжных трасс и 16 современных подъемников. При этом под коммерческую инфраструктуру — отели, пункты проката, аптеки, магазины, горнолыжную школу для взрослых и детей — планируется задействовать не более 2-3% от общей территории.

    — Проект проходит многоступенчатую экспертизу в соответствии с законодательными нормами. Планируется привлечение международных специалистов, имеющих практический опыт успешной реализации аналогичных инициатив в странах с высокими стандартами в сфере экологии и устойчивого развития, — добавил заместитель министра.

    Он подчеркнул, что в рамках реализации проекта особый приоритет будет отдан вопросам экологической безопасности. Все инженерные решения и инфраструктура будут построены с применением современных безэмиссионных, малошумных и экологически безопасных технологий, полностью исключающих негативное воздействие на окружающую среду.

    Разработка концепции стартует уже в этом году. Проект будет реализовываться предприятием со стопроцентным государственным участием.

    В феврале этого года Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК вынес на публичное обсуждение проект комплексного плана развития Алматинского горного кластера на 2025 – 2029 годы.  Для реализации проекта запланировано 127 мероприятий на общую сумму 655,9 млрд тенге, из которых 322 млрд тенге будут направлены из республиканского бюджета, 121,4 млрд – из местного бюджета, а оставшиеся 212,3 млрд тенге составят частные инвестиции.

    В рамках комплексного развития Алматинского горного кластера разработан Мастер-план, предусматривающий три перспективные зоны — от Тургеня до Каскелена. Планируется создать от 300 до 700 км горнолыжных трасс с современной инфраструктурой. Только в центральной зоне число подъемников увеличат с 16 до 58, а пропускную способность — с 6 до 34 тысяч человек в день. Проект позволит создать свыше 10 тысяч рабочих мест. К 2029 году кластер планируют превратить в крупнейший всесезонный туристический центр Центральной Азии. 

    В прошлом году Глава государства обозначил несколько направлений, которым следует уделить особое внимание, среди которых — развитие Алматинского горного кластера. 

    Теги:
    Туризм Горы Курорт Алматинская область Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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