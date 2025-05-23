Как планируют развивать урочище Кок-Жайлау в Алматы

По его словам, профессиональные казахстанские спортсмены — горнолыжники сталкиваются с разными вызовами. Высокая загрузка действующих горнолыжных курортов ограничивает возможности для подготовки спортсменов. Он подчеркнул необходимость создания собственной современной инфраструктуры для тренировок и проведения международных соревнований.

— Отдельного внимания заслуживает проект по Кок-Жайлау. Он основан на принципах экологического устойчивого развития, грамотном использовании природных ресурсов. Весь мир сегодня движется в этом направлении. После прошлого обсуждения проект Кок-Жайляу был приостановлен, но тем не менее мы знаем, что во всем мире, особенно в нашем регионе, идет большое развитие. Наступило время решительных действий. Давайте этим займемся. Давайте соединим горные курорты Шымбулак и Ой-Қарағай, разовьем все эти небольшие курорты, которые находятся между ними. Будем развивать Алматинский горный кластер и в том числе проект Кок-Жайлау, — отметил Аскар Валиев.

На совещании по вопросам развития Алматинского горного кластера президент компании PGI Management Жоан Виладомат представил концепцию Almaty Superski — горнолыжного курорта, включающего в себя пик Кумбель и урочище Кок-Жайлау, с трассами общей протяженностью более 65 км. Реализация проекта позволит создать свыше 5 тыс. новых рабочих мест.

Премьер-министр Олжас Бектенов положительно оценил планы по развитию Алматинского горного кластера. Он отметил, что Казахстан активно модернизирует экономику и развивает туризм, а алматинские горы имеют огромный потенциал.

Отметим, на сегодня туризм формирует 3,9% валового регионального продукта Алматы, обеспечивая занятость более 83 тысяч человек.

В 2024 году город посетили свыше 2,3 миллиона туристов, из них более 680 тысяч — иностранцы. Устойчивый рост наблюдается и в экономике сектора: объем туристских услуг увеличился на 30%, налоговые поступления удвоились. Реализация масштабных проектов и создание современной инфраструктуры позволят укрепить позиции города и страны как ведущего туристического центра региона.

Напомним, в пятницу в ходе рабочей поездки в Алматы Олжасу Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера.