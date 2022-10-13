13 Октября 2022, 11:08

Будущее Азии зависит от готовности стран к укреплению диалога – Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О важности умения вести диалог для стран Азии высказался Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на VI саммите СВМДА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прогноз о том, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью. Азия стала признанным мировым экономическим лидером по номинальному ВВП и паритету покупательной способности», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что регион обладает значительными человеческими и природными ресурсами – 21 из 30 крупнейших городов мира расположен в Азии.

«Ожидается, что из всего предполагаемого роста потребления среднего класса в 30 триллионов долларов к 2030 году только 1 триллион долларов придется на западные экономики. Однако будущее самой Азии зависит от нашей коллективной готовности к укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями», - отметил Глава государства.

«Уверен, что шаги, предпринятые для развития СВМДА, соответствуют этой цели. Совещание и впредь будет способствовать прогрессу, экономическому процветанию и диалогу между культурами и цивилизациями, взаимодействуя с другими успешными многосторонними организациями, действующими на азиатском континенте», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проходит под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси. В столицу также прибыли вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров.

Ранее Президент РК выразил надежды по трансформации СВМДА в полноценную международную организацию для содействия посредничеству и миротворчеству.