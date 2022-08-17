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Будете отвечать в суде – Алтай Кульгинов строителям ТЭЦ-3
17 Августа 2022 10:47

Будете отвечать в суде – Алтай Кульгинов строителям ТЭЦ-3

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов прокомментировал затянувшееся строительство ТЭЦ-3, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы выдали уведомление подрядчику и сказали: ты больше 10 лет строишь ТЭЦ-3, а город растет, и мы должны обеспечить его теплом. Мы поставили жесткие условия перед подрядчиком. Хватит уже, сколько можно тянуть. Деньги мы предусмотрели из бюджета, средства имеются, надо просто правильно организовать работу. Либо будете отвечать в суде», - сказал Алтай Кульгинов на заседании городского маслихата.

По его словам, подрядчик пообещал возобновить работу и ускорить людей.

«Понимаете? Не все подрядчики ответственно подходят к своей работе и даже не ценят то доверие, которое оказано со стороны государства. Я прошу, чтобы депутаты тоже участвовали в общественном контроле, чтобы был депутатский контроль за ТЭЦ-3. Пусть, подрядчик чувствует ответственность. Надо организовать работу и вовремя достроить ТЭЦ, чтобы обеспечить теплом новые здания. Предлагаю, чтобы депутаты тоже подключились», - добавил аким.


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