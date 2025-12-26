Будет окончательный отчет — Минтранспорта РК о крушении самолета Azerbaijan Airlines

Как сообщили в ведомстве, комиссией по расследованию авиационного происшествия Министерства транспорта РК в соответствии со Стандартом 6.6 Приложения 13 к Конвенции о Международной организации гражданской авиации (далее — ИКАО) и пунктом 94 Правил представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации Республики Казахстан, утвержденных Министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 505 (далее — Правила), подготовлено Промежуточное сообщение к годовщине авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 4K-AZ65 авиакомпании «Azerbaijan Airlines», произошедшего 25 декабря 2024 года вблизи г. Актау.

Промежуточное сообщение опубликовано на сайте Министерства транспорта РК.

— Информируем о том, что в соответствии с положениями Приложения 13 ИКАО единственной целью расследования авиационного происшествия является предотвращение подобных случаев в будущем. Целью этой деятельности не является установление доли чьей-либо вины или ответственности, — сообщили в Минтранспорта.

В ведомстве также отметили, что наряду с расследованием авиационного происшествия, проводимого Комиссией, ведется уголовное расследование правоохранительными органами Республики Казахстан.

— При этом, отмечаем, что согласно Стандарту 5.4.1 Приложения 13 ИКАО — любое расследование, выполняемое в соответствии с положениями настоящего Приложения, проводится отдельно от любого судебного или административного разбирательства, направленного на установление доли чьей-либо вины или ответственности.

На основании положений пункта 97 Правил всю информацию относительно обстоятельств авиационного происшествия участники расследования могут использовать с целью проведения корректирующих мер или действий, направленных на повышение безопасности полетов. Информация о ходе расследования не разглашается посторонним лицам до окончания расследования, — говорится в сообщении.

В министерстве также сообщили, что окончательные сроки завершения расследования авиационного происшествия, зависят от сроков завершения всех назначенных исследований и работ. Выводы о причинах (-е) происшествия и/или способствующих факторах, а также рекомендации по безопасности полетов будут изложены в Окончательном отчете.

Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря рядом с Актау, когда потерпел крушение пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный.

На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 пассажиров, 29 человек выжили.

30 декабря международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала к тщательному и беспристрастному расследованию происшествия.

4 февраля Министерство транспорта РК опубликовало предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия.