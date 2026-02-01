Будет ли экспортироваться тушеное мясо сайгака из ЗКО

Как сообщила заместитель директора ТОО «Кублей» Зауре Берекешева, с декабря 2025 года было произведено порядка 350 тысяч банок тушеной сайгачатины.

По словам Зауре Талгатовны, технологический процесс приготовления тушеного мяса любого вида является стандартным и включает отделение мяса от костей и сухожилий.

— Затем мясо герметично укупоривается в банки, после чего проходит стерилизацию при температуре 120 °C в течение 60 минут. Что касается дополнительных ингредиентов, в мясо сайгака обычно добавляют лук, соль, перец и лавровый лист, — рассказала З. Берекешева.

По ее словам, в настоящее время тушеную сайгачатину реализуют на внутреннем рынке. Кроме того, продукция поставляется во все регионы Казахстана, а также в города Астану и Алматы.

— На сегодняшний день совместно с уполномоченными государственными органами рассматривается возможность экспорта консервированного мяса сайгака в соседние страны, — добавила З. Берекешева.

Напомним, ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области планируется продажа консервированного мяса сайгака.

Регулирование численности сайгаков в Западно-Казахстанской области началось с 1 июля 2025 года и продолжалось до 30 ноября. Сколько особей было отловлено, рассказал руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахымжанов.

А также мы писали о том, куда отправляют рога сайгаков, отловленных на законных основаниях в ЗКО.