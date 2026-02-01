РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:11, 31 Январь 2026 | GMT +5

    Куда исчезают рога сайгаков после законного отлова в ЗКО

    В прошлом году в Западно-Казахстанской области работы по регулированию численности сайгаков проводились с 1 июля по 30 ноября. По данным областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, за пять месяцев было отловлено 108 тысяч 500 голов сайгаков, передает Kazinform.

    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

    Чтобы узнать, куда делись рога сайгаков, забитых на законных основаниях, корреспондент агентства Kazinform направил официальный запрос в Министерство экологии и природных ресурсов РК.

    Согласно информации министерства, в результате плановых мероприятий по регулированию популяции сайгаков в Западно-Казахстанской области в 2025 году было получено 91 298 рогов.

    Хранятся рога сайгаков под строгим контролем на складе РГКП «ПО „Охотзоопром“ в городе Алматы.

    В ведомстве объяснили почему именно на этом складе:

    Во-первых, объект хранения круглосуточно охраняется вооруженной службой безопасности. Это полностью исключает несанкционированный доступ и кражу ценного сырья.

    Во-вторых, особое внимание уделяется климатическому контролю. В складском помещении поддерживаются специальный температурный режим и уровень влажности в соответствии с нормами, что позволяет сохранить качество продукции и предотвратить порчу или гниение рогов.

    В-третьих, важную роль играет инвентаризация и учет. Количество единиц хранения постоянно проверяется, регулярно проводится пересчет. Каждый рог пронумерован и строго учитывается с помощью специального штрих-кода.

    По информации ведомства, совместно с Министерством торговли и интеграции РК и другими организациями обсуждается вопрос экспорта рогов сайгаков. В этих целях подготовлены соответствующие поправки в законодательные акты, а также проводится изучение зарубежных рынков.

    — Мероприятия по регулированию численности сайгаков, процесс хранения и транспортировки рогов осуществлялись под контролем территориальных подразделений Комитета лесного хозяйства и животного мира, а также сотрудников Министерства внутренних дел РК. В связи с этим факты контрабанды в Западно-Казахстанской области не зарегистрированы, — говорится в официальном ответе.

    Ранее сообщалось о количестве сайгаков, отловленных в Западно-Казахстанской области.

    Данагуль Карбаева
