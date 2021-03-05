Будем выписывать штрафы операторам, пока не предоставят качественную связь – Багдат Мусин

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область. Глава ведомства ознакомился с ходом цифровизации региона и посетил ряд объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министр посетил технологичную молочно-товарную ферму (МТФ) в селе Бадам Ордабасинского района. МТФ оснащена передовыми технологиями ведущих европейских производителей. Багдату Мусину презентовали проект автоматизации технологических процессов сельского хозяйства, который включает автоматизированных роботов для дойки коров, систему очистки коровников, диагностику состояния коров и т.д.

Глава ведомства посетил сёла Жусансай и Аккойлы Ордабасинского района, которые вошли в проект «250+» по обеспечению сельских населенных пунктов мобильным широкополосным доступом в Интернет. Ранее жители этих сёл жаловались на качество Интернета.

В обоих селах были проведены замеры, которые показали низкое качество связи. На месте оформлен протокол. Операторы, в свою очередь, обещают исправить проблему к июню этого года.

«Мы, как регулятор, будем выписывать штрафы операторам до тех пор, пока не предоставят качественную связь, которой будут довольны граждане», – отметил Багдат Мусин на встрече с жителями села Жусансай.

Стоит отметить, что МЦРИАП РК разработал проект приказа, согласно которому определены показатели качества связи: 1,5 МБит/с для 3G, 5 МБит/с для 4G.

В рамках поездки по региону министр ознакомился с работой Единого контакт-центра «Turkistan 109». По словам Рашида Аюпова, акима города Туркестана, с официального открытия (20 ноября 2020 года) принято более 12 тысяч обращений в разных сферах жизнедеятельности города: водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, общественный транспорт, образование и другие.

Также глава ведомства посетил Кентауский трансформаторный завод, где ознакомился с автоматизацией производства. Ранее завод получил инновационный грант от МЦРИАП РК на роботизацию технологического процесса по изготовлению силовых трансформаторов.

Кроме того, Багдат Мусин оценил работу областного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и встретился с коллективом госкорпорации.

Министр рассказал о планах по модернизации 115 центров обслуживания населения по всей стране и повышении кадрового потенциала госкорпорации посредством кадрового резерва, о которых докладывался Главе государства Касым-Жомарту Токаеву.