    16:05, 19 Январь 2026 | GMT +5

    «Брюгге» поприветствовал Астану на казахском языке и сообщил о досуге в полете

    Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» рассказал о деталях своего полета в Астану на матч Лиги чемпионов УЕФА с алматинским «Кайратом», передает Kazinform.

    «Брюгге» поприветствовал Астану на казахском языке и сообщил о досуге в полете
    Фото: Instagram_clubbrugge

    В официальном аккаунте команды появился свежий пост, посвященный поездке в Казахстан. В подборку вошли фотографии из салона самолета во время перелета из Бельгии в Казахстан. Подпись к серии фотоснимков начинается с надписи на казахском языке.

    — Сәлем Астана! — говорится в публикации.

    Также отмечено, что полет из Европы в Казахстан занял настолько продолжительное время, что футболисты успели сделать немало дел.

    — Что мы делали во время нашего семичасового полета? Разминали мышцы, хорошо поспали, просматривали новые открытки, Netflix и игры, «перерыв на движение» в специальных очках, зашли в кабину пилотов, чтобы получить отличное объяснение, наслаждались видом, составляли кроссворд, отлично поужинали, — отмечено в публикации.

    Напомним, что матч Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Кайратом» пройдет в Астане 20 января. Игра перенесена в столицу из Алматы в связи с погодными условиями и особенностью конструкции на Центральном стадионе.

    Ранее футболист «Кайрата» Дастан Сатпаев вошел в историю европейского футбола.  Также ФК «Кайрат» усилился аргентинским полузащитником. 

    Спорт Футбол ФК «Кайрат»
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
