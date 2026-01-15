РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    09:26, 15 Январь 2026 | GMT +5

    BRT на проспекте Райымбека в Алматы обещают завершить до конца года

    В акимате Алматы рассказали о текущем этапе реализации проекта Bus Rapid Transit (BRT) на проспекте Райымбека, передает агентство Kazinform.

    Когда и как будет проходить строительство BRT на проспекте Райымбека в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Строительство линии BRT стартовало в прошлом году и ведется поэтапно. Проект разделен на три участка общей протяженностью 17 километров.

    Как сообщили в управлении развития дорожной инфраструктуры города, проект предусматривает комплексную реконструкцию проспекта — от фасада до фасада. Работы охватывают все элементы городской инфраструктуры: проезжую часть, тротуары, зеленые зоны и общественные пространства. Основная цель — повышение доступности общественного транспорта и формирование комфортной городской среды.

    — Строительно-монтажные работы начались одновременно на всех трех участках. На сегодняшний день общая готовность составляет около 35%. Работы выполняются по мере выкупа необходимых земельных участков. Завершение проекта запланировано на конец текущего года, — сообщили в управлении в ответ на запрос редакции.

    Подрядчиками выступают ТОО «Казахдорстрой» и ТОО «Прогресс KZ». Общая стоимость работ по договору составляет 39,9 млрд тенге.

    Ранее сообщалось, что первый участок BRT охватывает отрезок от проспекта Сейфуллина до улицы Пушкина (1,8 км), второй — от улицы Ахрименко до проспекта Сейфуллина (7,2 км), третий — от улицы Ахрименко до улицы Алтын Орда (7,5 км). 

    Напомним, строительство линии BRT на проспекте Райымбека батыра началось в апреле прошлого года. Изначально завершить основные работы планировалось до конца 2025 года. 

    Теги:
    BRT Транспорт Строительство Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
