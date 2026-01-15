BRT на проспекте Райымбека в Алматы обещают завершить до конца года

Строительство линии BRT стартовало в прошлом году и ведется поэтапно. Проект разделен на три участка общей протяженностью 17 километров.

Как сообщили в управлении развития дорожной инфраструктуры города, проект предусматривает комплексную реконструкцию проспекта — от фасада до фасада. Работы охватывают все элементы городской инфраструктуры: проезжую часть, тротуары, зеленые зоны и общественные пространства. Основная цель — повышение доступности общественного транспорта и формирование комфортной городской среды.

— Строительно-монтажные работы начались одновременно на всех трех участках. На сегодняшний день общая готовность составляет около 35%. Работы выполняются по мере выкупа необходимых земельных участков. Завершение проекта запланировано на конец текущего года, — сообщили в управлении в ответ на запрос редакции.

Подрядчиками выступают ТОО «Казахдорстрой» и ТОО «Прогресс KZ». Общая стоимость работ по договору составляет 39,9 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что первый участок BRT охватывает отрезок от проспекта Сейфуллина до улицы Пушкина (1,8 км), второй — от улицы Ахрименко до проспекта Сейфуллина (7,2 км), третий — от улицы Ахрименко до улицы Алтын Орда (7,5 км).

Напомним, строительство линии BRT на проспекте Райымбека батыра началось в апреле прошлого года. Изначально завершить основные работы планировалось до конца 2025 года.