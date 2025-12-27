Британское Минобороны запускает годовую программу военной подготовки для молодежи

Инициатива направлена на получение базового опыта службы без обязательства долгосрочной карьеры в армии.

Участниками программы смогут стать юноши и девушки в возрасте до 25 лет. Прием заявок стартует весной 2026 года. На начальном этапе планируется набрать около 150 человек, однако в дальнейшем количество участников намерены увеличить до 1 000 в год. Участникам будет выплачиваться заработная плата, ее размер власти обещают объявить позднее.

Программа рассчитана в первую очередь на молодых людей, берущих академический перерыв между окончанием школы и поступлением в университет. Ожидается, что такой формат поможет частично решить проблемы с набором и удержанием личного состава в британских вооруженных силах.

Отмечается, что при разработке инициативы британская сторона опиралась на опыт аналогичной программы, действующей в Австралийские силы обороны более десяти лет.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Вернон Кокер рассказал в эксклюзивном интервью агентству Kazinform о ключевых направлениях взаимодействия между Казахстаном и Великобританией в области обороны, подчеркнув важность укрепления связей в сфере военной подготовки и миротворческих операций.