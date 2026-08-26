Британский актер Тим Карри скончался на 81 году жизни

Британский актер Тим Карри, известный по роли Пеннивайза в фильме «Оно» (1990), умер на 81-м году жизни. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на источники.

Тим Карри родился 19 апреля 1946 года в городе Уоррингтон, графство Чешир, Англия, Великобритания.

Изучал драматическое искусство и английский язык в Кембриджском, а затем в Бирмингемском университетах, окончив последний с отличием. Его актёрская карьера началась на лондонской сцене в 1968 году. Карри играл в Королевской Шекспировской труппе.

Возможно, самыми известными работами Тима Карри в кино можно считать роль доктора Фрэнк-эн-Фёртера (Dr. Frank-N-Furter) в фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора» и роль Пеннивайза — танцующего клоуна в экранизации произведения Стивена Кинга «Оно» (1990). Актёр также сыграл интересные, острохарактерные роли в таких фильмах, как «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», «Тень», комедиях «Заряженное оружие» и «Очень страшное кино 2». Карри также сделал карьеру рок-музыканта. Список его ролей, как в кино, так и на телевидении весьма обширен. Он также озвучивал персонажей анимационных фильмов и компьютерных игр.

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