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    Британский актер Тим Карри скончался на 81 году жизни

    Ушел из жизни актер Тим Карри, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Британский актер Тим Карри скончался на 81 году жизни
    Фото: kinopoisk.ru

    Британский актер Тим Карри, известный по роли Пеннивайза в фильме «Оно» (1990), умер на 81-м году жизни. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на источники.

    Тим Карри родился 19 апреля 1946 года в городе Уоррингтон, графство Чешир, Англия, Великобритания.

    Изучал драматическое искусство и английский язык в Кембриджском, а затем в Бирмингемском университетах, окончив последний с отличием. Его актёрская карьера началась на лондонской сцене в 1968 году. Карри играл в Королевской Шекспировской труппе.

    Возможно, самыми известными работами Тима Карри в кино можно считать роль доктора Фрэнк-эн-Фёртера (Dr. Frank-N-Furter) в фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора» и роль Пеннивайза — танцующего клоуна в экранизации произведения Стивена Кинга «Оно» (1990). Актёр также сыграл интересные, острохарактерные роли в таких фильмах, как «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», «Тень», комедиях «Заряженное оружие» и «Очень страшное кино 2». Карри также сделал карьеру рок-музыканта. Список его ролей, как в кино, так и на телевидении весьма обширен. Он также озвучивал персонажей анимационных фильмов и компьютерных игр.

    Ранее сообщалось, что ушла из жизни легенда кантри-музыки Долли Партон.

    Соболезнования Новости шоу-бизнеса в мире Новости кино Великобритания
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор