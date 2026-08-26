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    США на неделю приспустят флаги после смерти Долли Партон

    Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной легенды кантри-музыки Долли Партон, объявив о планах приспустить флаги на неделю в ее честь, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

    Трамп распорядился приспустить флаги в США после смерти Долли Партон
    Фото: youtube.com/@DollyParton

    — Такой, как она, никогда не было и никогда не будет. В ее честь я приспускаю американский флаг на всей территории Соединенных Штатов на неделю, начиная с сегодняшнего вечера в 18:00. Покойся с миром, Долли! Мир любит тебя, — написал Дональд Трамп в Truth Social.

    Ее племянник Брайан Сивер объявил о смерти королевы кантри-музыки во вторник. Ей было 80, сообщает New York Post.

    Причина смерти Партон пока не установлена. В своем последнем интервью, опубликованном журналом People в прошлую пятницу, певица, исполнившая песню «Jolene», намекнула, что «переживала тяжелые времена из-за проблем со здоровьем».

    За последний год суперзвезда отменила множество выступлений и появлений на публике. Ее покойный муж Карл Дин умер в марте прошлого года.

    Ранее сообщалось, что Шакира построит школы в пострадавшей от землетрясения Колумбии.

    День траура В мире США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор