США на неделю приспустят флаги после смерти Долли Партон

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной легенды кантри-музыки Долли Партон, объявив о планах приспустить флаги на неделю в ее честь, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

— Такой, как она, никогда не было и никогда не будет. В ее честь я приспускаю американский флаг на всей территории Соединенных Штатов на неделю, начиная с сегодняшнего вечера в 18:00. Покойся с миром, Долли! Мир любит тебя, — написал Дональд Трамп в Truth Social.

Ее племянник Брайан Сивер объявил о смерти королевы кантри-музыки во вторник. Ей было 80, сообщает New York Post.

Причина смерти Партон пока не установлена. В своем последнем интервью, опубликованном журналом People в прошлую пятницу, певица, исполнившая песню «Jolene», намекнула, что «переживала тяжелые времена из-за проблем со здоровьем».

За последний год суперзвезда отменила множество выступлений и появлений на публике. Ее покойный муж Карл Дин умер в марте прошлого года.

Ранее сообщалось, что Шакира построит школы в пострадавшей от землетрясения Колумбии.