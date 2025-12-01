Британские врачи объявили пятидневную забастовку во время вспышки гриппа

Британские врачи объявили пятидневную забастовку после того, как отклонили предложение правительства по урегулированию спора о заработной плате и количестве мест для послевузовского обучения.

Во вторник представители профсоюза врачей – Британской медицинской ассоциации – провели переговоры с министром здравоохранения Уэсом Стритингом. Эта встреча рассматривалась как последняя попытка предотвратить новую волну протестов, но сторонам не удалось достичь компромисса.

Правительственное предложение было отвергнуто подавляющим большинством участников голосования, организованного профсоюзом. Против высказались 83% врачей при явке 65%. В опросе приняли участие около 35 тысяч из 53 тысяч специалистов, которых представляет ассоциация.

В результате врачи в среду начали забастовку, которая продлится до 22 декабря. Нынешняя акция станет уже 14-й забастовкой с марта 2023 года. В основе конфликта лежат вопросы оплаты труда и перспектив послевузовской специализации.

Врачи требуют повышения зарплат, чтобы компенсировать, по их словам, падение реальных доходов на фоне инфляции. Профсоюз также настаивает на расширении числа мест для клинической подготовки после окончания вуза, включая доступ к программам ординатуры и интернатуры.

Хотя правительство пообещало увеличить возможности обучения и профессионального развития, предложенные меры не включали четкого и долгосрочного плана поэтапного роста заработной платы на несколько лет вперед. Это стало одной из ключевых причин отказа.

Власти, в свою очередь, заявляют, что не намерены пересматривать вопрос оплаты труда, поскольку за последние три года врачи получили повышение зарплат в совокупности почти на 30%. Однако профсоюз подчеркивает, что, несмотря на эти меры, доходы врачей по-прежнему примерно на 20% ниже уровня 2008 года с учетом инфляции.

Забастовка проходит в особенно сложный период – на фоне рекордного числа заболевших гриппом. Ее последствия могут оказаться более ощутимыми, чем прежде: возможны перебои в работе больниц, задержки с выпиской пациентов перед Рождеством и отмены плановых операций. При этом экстренная медицинская помощь продолжит оказываться.

