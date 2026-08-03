Британские водители стали чаще красть топливо из-за подорожания бензина

Водители в Великобритании с начала войны между США и Ираном, которая привела к резкому росту цен на топливо, ежедневно похищают с автозаправочных станций топлива почти на £200 тысяч, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС .

Согласно данным компании Forecourt Eye, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке случаи кражи топлива с автозаправочных станций в Великобритании выросли на 20%.

По оценкам специалистов, стоимость украденного топлива увеличилась на 48% по сравнению с предыдущими пятью месяцами и достигла в среднем £194 тыс. в день. Объем похищенного топлива вырос на 24% — до 108,9 тыс. литров ежедневно.

Анализ основан на данных 550 автозаправочных станций, которые были сопоставлены с показателями более чем 8,3 тысяч АЗС по всей стране.

Отраслевые компании намерены расширить использование систем распознавания лиц для выявления нарушителей. С осени более 2 тысяч владельцев заправок получат бесплатный доступ к системе регистрации преступлений.

Увеличение числа краж эксперты связывают с ростом цен на топливо, вызванным перебоями с поставками нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Цены на бензин достигли пика в апреле, после чего начали снижаться после того, как США и Иран договорились о рамочном соглашении по прекращению конфликта в июне. Однако после срыва мирных переговоров стоимость топлива вновь начала расти.

На прошлой неделе цены на бензин в Великобритании достигли нового максимума с начала конфликта на Ближнем Востоке и самого высокого уровня с 2022 года.

На выходных новый министр финансов Великобритании Джон Хили заявил, что правительство будет следить за возможным необоснованным повышением цен со стороны розничных продавцов.

Ранее сообщалось, что в Китае повысят цены на бензин и дизельное топливо.

Мы также писали о том, что более 2400 попыток вывоза топлива пресекли на границе Казахстана с начала года.