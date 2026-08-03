KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Британские водители стали чаще красть топливо из-за подорожания бензина

    Водители в Великобритании с начала войны между США и Ираном, которая привела к резкому росту цен на топливо, ежедневно похищают с автозаправочных станций топлива почти на £200 тысяч, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    Британские водители стали чаще красть топливо из-за подорожания бензина
    Фото: Рixabay

    Согласно данным компании Forecourt Eye, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке случаи кражи топлива с автозаправочных станций в Великобритании выросли на 20%. 

    По оценкам специалистов, стоимость украденного топлива увеличилась на 48% по сравнению с предыдущими пятью месяцами и достигла в среднем £194 тыс. в день. Объем похищенного топлива вырос на 24% — до 108,9 тыс. литров ежедневно.

    Анализ основан на данных 550 автозаправочных станций, которые были сопоставлены с показателями более чем 8,3 тысяч АЗС по всей стране. 

    Отраслевые компании намерены расширить использование систем распознавания лиц для выявления нарушителей. С осени более 2 тысяч владельцев заправок получат бесплатный доступ к системе регистрации преступлений.

    Увеличение числа краж эксперты связывают с ростом цен на топливо, вызванным перебоями с поставками нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Цены на бензин достигли пика в апреле, после чего начали снижаться после того, как США и Иран договорились о рамочном соглашении по прекращению конфликта в июне. Однако после срыва мирных переговоров стоимость топлива вновь начала расти.

    На прошлой неделе цены на бензин в Великобритании достигли нового максимума с начала конфликта на Ближнем Востоке и самого высокого уровня с 2022 года.

    На выходных новый министр финансов Великобритании Джон Хили заявил, что правительство будет следить за возможным необоснованным повышением цен со стороны розничных продавцов.

    Ранее сообщалось, что в Китае повысят цены на бензин и дизельное топливо. 

    Мы также писали о том, что более 2400 попыток вывоза топлива пресекли на границе Казахстана с начала года. 

    Топливо В мире Великобритания Ситуация на Ближнем Востоке
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор