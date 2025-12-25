Британские пабы массово запрещают вход политикам из-за роста налогов

Более тысячи пабов по всей Великобритании заявили, что не будут пускать депутатов от правящей Лейбористской партии, протестуя против налоговой реформы, представленной в ноябре.

Одним из публичных примеров протеста стала история владельца паба The Marsh Inn в английском Лидсе, у которого налог на бизнес вырос на £2,5 тыс. В ответ он запретил вход министру финансов Рэйчел Ривз и ее коллегам.

Этот шаг нашел отклик среди других владельцев заведений, после чего протест быстро приобрел массовый характер. По данным британских медиа, к бойкоту уже присоединились более 1 тысячи пабов.

К кампании примкнул также известный телеведущий Джереми Кларксон, который запретил вход в свой паб для депутатов. Ранее он в колонке для газеты The Times признался, что подумывает о переезде за границу, объясняя это тем, что Британия вступает в период, где царят лишь налоги, преступность и болезни.

Суть претензий связана с плановой трехлетней переоценкой коммерческой недвижимости, повлекшей пересмотр оценочной стоимости пабов и ресторанов, от которой рассчитывается налог на бизнес.

Новые оценки основаны на показателях 2024 года, тогда как предыдущая переоценка проводилась в 2021 году – в разгар пандемии коронавируса, когда деятельность заведений общественного питания была серьезно ограничена.

Представители отрасли требуют снизить ставку НДС для сферы гостеприимства и сохранить часть налоговых льгот, действовавших в период пандемии. Именно отмена 40-процентной льготы по налогу на бизнес, введенной во время COVID-19 для компенсации потерь от локдаунов, стала одной из главных причин резкого роста налоговых платежей.

В правительстве признают, что возвращение к стандартной налоговой системе усиливает давление на бизнес. Чтобы смягчить возврат к стандартной налоговой модели, в бюджете предусмотрен пакет поддержки в размере £4,3 млрд на ближайшие три года. Эти средства должны сдержать резкий рост счетов и сделать переход более плавным. Без такой помощи налоговая нагрузка на пабы могла бы увеличиться почти на 45% уже в следующем году.

Тем не менее отраслевые организации отмечают, что даже с учетом временных мер поддержки средний налог на бизнес для пабов в следующем году вырастет примерно на 15%, что эквивалентно дополнительным расходам около £1,4 тыс. При этом за три года суммарные дополнительные затраты одного среднего паба могут приблизиться к £13 тыс.

На фоне экономического недовольства, как сообщает газета The Guardian, депутаты парламента все чаще сталкиваются с враждебным отношением в общественных местах. За первые 18 месяцев после прихода лейбористов к власти в июле прошлого года рейтинги партии снизились примерно с 34% до 18%.

Ранее сообщалось, что цены на жилье в Великобритании снижаются второй месяц подряд.