Британские пабы массово запрещают вход политикам из-за роста налогов
В Великобритании набирает обороты необычная форма протеста против повышения налогов на бизнес, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Более тысячи пабов по всей Великобритании заявили, что не будут пускать депутатов от правящей Лейбористской партии, протестуя против налоговой реформы, представленной в ноябре.
Одним из публичных примеров протеста стала история владельца паба The Marsh Inn в английском Лидсе, у которого налог на бизнес вырос на £2,5 тыс. В ответ он запретил вход министру финансов Рэйчел Ривз и ее коллегам.
Этот шаг нашел отклик среди других владельцев заведений, после чего протест быстро приобрел массовый характер. По данным британских медиа, к бойкоту уже присоединились более 1 тысячи пабов.
К кампании примкнул также известный телеведущий Джереми Кларксон, который запретил вход в свой паб для депутатов. Ранее он в колонке для газеты The Times признался, что подумывает о переезде за границу, объясняя это тем, что Британия вступает в период, где царят лишь налоги, преступность и болезни.
Суть претензий связана с плановой трехлетней переоценкой коммерческой недвижимости, повлекшей пересмотр оценочной стоимости пабов и ресторанов, от которой рассчитывается налог на бизнес.
Новые оценки основаны на показателях 2024 года, тогда как предыдущая переоценка проводилась в 2021 году – в разгар пандемии коронавируса, когда деятельность заведений общественного питания была серьезно ограничена.
Представители отрасли требуют снизить ставку НДС для сферы гостеприимства и сохранить часть налоговых льгот, действовавших в период пандемии. Именно отмена 40-процентной льготы по налогу на бизнес, введенной во время COVID-19 для компенсации потерь от локдаунов, стала одной из главных причин резкого роста налоговых платежей.
В правительстве признают, что возвращение к стандартной налоговой системе усиливает давление на бизнес. Чтобы смягчить возврат к стандартной налоговой модели, в бюджете предусмотрен пакет поддержки в размере £4,3 млрд на ближайшие три года. Эти средства должны сдержать резкий рост счетов и сделать переход более плавным. Без такой помощи налоговая нагрузка на пабы могла бы увеличиться почти на 45% уже в следующем году.
Тем не менее отраслевые организации отмечают, что даже с учетом временных мер поддержки средний налог на бизнес для пабов в следующем году вырастет примерно на 15%, что эквивалентно дополнительным расходам около £1,4 тыс. При этом за три года суммарные дополнительные затраты одного среднего паба могут приблизиться к £13 тыс.
На фоне экономического недовольства, как сообщает газета The Guardian, депутаты парламента все чаще сталкиваются с враждебным отношением в общественных местах. За первые 18 месяцев после прихода лейбористов к власти в июле прошлого года рейтинги партии снизились примерно с 34% до 18%.
Ранее сообщалось, что цены на жилье в Великобритании снижаются второй месяц подряд.