РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:32, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Британские образовательные стандарты масштабируют в регионы Казахстана

    Крупный инвестиционный холдинг Primus Education планирует внедрить британские образовательные стандарты в Казахстане. Президент Алистер Бартоломью на полях KGIR-2025 подчеркнул, что работа будет вестись не только в крупных городах, но и с прицелом на региональное развитие, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    образование, вузы, студенты
    Фото: freepik.com

    По его словам, совместные проекты нацелены на сохранение человеческого капитала, предоставляя казахстанской молодежи международные образовательные возможности прямо на родине. Причем, как на школьном, так и на университетском уровнях.

    — Они заинтересованы, они мотивированы, они амбициозны, и поэтому сочетание этого с английским образованием действительно является историей успеха, — отметил Алистер Бартоломью.

    Первые учреждения высокого стандарта уже открылись в Астане, но в планах и региональное присутствие. Рассматривается открытие учебных заведений в Шымкенте, Актау, Караганде.

    — Мы напрямую помогаем сохранять человеческий капитал в Казахстане, предоставляя возможности молодежи, как на школьном, так и на университетском уровнях, чтобы они могли изначально оставаться в своей стране, пользоваться возможностями здесь, но в международном контексте. И мы считаем, что это очень важно для будущего, — отметил президент Primus Education Алистер Бартоломью.

    Ранее сообщалось, что Швейцарская компания инвестирует более 700 млн долларов в АПК Казахстана, а также Международная компания с инвестициями в 200 млн долларов построит в стране инновационный биофармацевтический хаб полного цикла.

    Теги:
    Инвестиции Образование Инвестпроекты
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают