Британские образовательные стандарты масштабируют в регионы Казахстана
Крупный инвестиционный холдинг Primus Education планирует внедрить британские образовательные стандарты в Казахстане. Президент Алистер Бартоломью на полях KGIR-2025 подчеркнул, что работа будет вестись не только в крупных городах, но и с прицелом на региональное развитие, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.
По его словам, совместные проекты нацелены на сохранение человеческого капитала, предоставляя казахстанской молодежи международные образовательные возможности прямо на родине. Причем, как на школьном, так и на университетском уровнях.
— Они заинтересованы, они мотивированы, они амбициозны, и поэтому сочетание этого с английским образованием действительно является историей успеха, — отметил Алистер Бартоломью.
Первые учреждения высокого стандарта уже открылись в Астане, но в планах и региональное присутствие. Рассматривается открытие учебных заведений в Шымкенте, Актау, Караганде.
— Мы напрямую помогаем сохранять человеческий капитал в Казахстане, предоставляя возможности молодежи, как на школьном, так и на университетском уровнях, чтобы они могли изначально оставаться в своей стране, пользоваться возможностями здесь, но в международном контексте. И мы считаем, что это очень важно для будущего, — отметил президент Primus Education Алистер Бартоломью.
