Британские образовательные стандарты масштабируют в регионы Казахстана

По его словам, совместные проекты нацелены на сохранение человеческого капитала, предоставляя казахстанской молодежи международные образовательные возможности прямо на родине. Причем, как на школьном, так и на университетском уровнях.

— Они заинтересованы, они мотивированы, они амбициозны, и поэтому сочетание этого с английским образованием действительно является историей успеха, — отметил Алистер Бартоломью.

Первые учреждения высокого стандарта уже открылись в Астане, но в планах и региональное присутствие. Рассматривается открытие учебных заведений в Шымкенте, Актау, Караганде.

— Мы напрямую помогаем сохранять человеческий капитал в Казахстане, предоставляя возможности молодежи, как на школьном, так и на университетском уровнях, чтобы они могли изначально оставаться в своей стране, пользоваться возможностями здесь, но в международном контексте. И мы считаем, что это очень важно для будущего, — отметил президент Primus Education Алистер Бартоломью.

Ранее сообщалось, что Швейцарская компания инвестирует более 700 млн долларов в АПК Казахстана, а также Международная компания с инвестициями в 200 млн долларов построит в стране инновационный биофармацевтический хаб полного цикла.