    12:22, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Завод по производству биофармацевтической продукции построят в Казахстане

    Международная компания с инвестициями в 200 млн долларов построит в Казахстане инновационный биофармацевтический хаб полного цикла. Проект планируется реализовать в новом перспективном городе Алатау, участок под который уже выделен. Об этом на полях KGIR-2025 сообщил директор компании «Р-Фарма» Николай Земсков, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК. 

    Фармацевтика
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    — В рамках поручения Главы государства о достижении 50% доли локализованных лекарственных средств, обеспечение лекарственной и биобезопасности, мы создали совместное предприятие, которое ожидает заключение Соглашение об инвестициях с Правительством РК. Проект прошел одобрение инвестиционного штаба. Нам выдали участок в самом перспективном городе будущего — Алатау, о котором говорил Президент в Послании, — рассказал Николай Земсков.

    Инновационный хаб, который создаст несколько сотен рабочих мест, а продукция с локальным статусом будет поставляться не только на внутренний рынок, но и на экспорт, планируется реализовать в течение трех лет. Компания также взяла на себя обязательство по снижению стоимости лекарственных средств для потребителей примерно на 20% в течение каждых трех лет, компенсируя это за счет экспортных поставок.

    — Одним из ключевых моментов при принятии решения об инвестировании и строительстве биофармацевтического комплекса полного цикла в Казахстане для наших акционеров стали уровень инвестиционного климата, а также последовательная поддержка со стороны государства и предоставленные преференции. Казахстан в полной мере оправдывает свое положение как ключевой хаб в регионе. Мы видим, как с 2009 года элементы поддержки отечественного производителя фармацевтической продукции постоянно улучшаются, — подчеркнул инвестор.

    Партнером по проекту выступает компания Khan Tengri Biopharma.

    — Запуск завода обеспечит стабильность цен на производимую продукцию. В рамках совместного предприятия будут выпускаться жизненно важные и стратегические препараты для страны — это вопрос национальной безопасности, — подчеркнул глава компании Аскар Каримуллин.

    Ранее сообщалось, что на ежегодном Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям (KGIR-2025) в Астане область Улытау заключила четыре меморандума на 150 млн долларов.

