    21:12, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    KGIR-2025: область Улытау заключила четыре меморандума на $150 млн

    На ежегодном Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям (KGIR-2025) в Астане с участием Премьер-министра Олжаса Бектенова особое внимание было уделено региональным инициативам, передает агентство Kazinform.

    KGIR-2025: область Улытау заключила четыре меморандума на $150 млн
    Фото: акимат области Улытау

    Тема форума — «Новые решения в эпоху трансформации: Казахстан как центр устойчивого экономического развития».

    KGIR-2025
    Фото: акимат области Улытау

    Мероприятие собрало более 1000 участников из 55 стран, включая руководителей государственных органов, национальных компаний, акиматов, международных и отечественных корпораций, представителей дипломатического корпуса и международных ассоциаций.

    Данное мероприятие стало площадкой для обсуждения ключевых направлений привлечения инвестиций — от инфраструктуры и промышленности до энергетики, высоких технологий и зеленой экономики.

    KGIR-2025: область Улытау заключила четыре меморандума на $150 млн
    Фото: акимат Улытау

    В рамках панельных сессий эксперты обменялись передовыми практиками, обозначили перспективные инвестиционные возможности и наметили стратегии для формирования долгосрочных партнерств.

    В ходе данного мероприятия аким области Улытау Д. Рыспеков провел ряд встреч с инвесторами, готовыми инвестировать в экономику области. Во время встреч аким области презентовал участникам информацию об инвестиционном климате региона: доступ к сырьевым ресурсам, государственные программы поддержки, включая льготное кредитование и налоговые, таможенные преференции.

    - Область Улытау обладает значительным потенциалом для развития металлургической, химической, легкой промышленности, машиностроения, АПК и туризма. Мы приглашаем партнеров к сотрудничеству, созданию рабочих мест и новым инвестициям, – отметил Д. Рыспеков в беседе с иностранными гостями.

    KGIR-2025: область Улытау заключила четыре меморандума на $150 млн
    Фото: акимат области Улытау

    На полях KGIR-2025 акимат области заключил четыре меморандума о взаимном сотрудничестве с компаниями Harvest Agro Holding (Швейцария) - создание агро-индустриального кластера, Chengdu Sepmem Energy (КНР) – сотрудничество в области энергетики, BKN Techbuild (КНР) - строительство современного кирпичного завода и Sairen Group (КНР) – строительство мясоперерабатывающего комплекса. Общая сумма инвестиций превышает 150 млн долларов США, что станет дополнительным импульсом для экономического роста региона.

    KGIR-2025: область Улытау заключила четыре меморандума на $150 млн
    Фото: акимат области Улытау

     

    Реализация указанных инвестиционных проектов позволит запустить новые перспективные отрасли в сфере агропромышленного комплекса, энергетики и строительства, тем самым, обеспечить диверсификацию экономики региона.

    Инвестиции Улытауская область Акимат Экономика
