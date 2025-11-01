KGIR-2025: Швейцарская компания инвестирует более 700 млн долларов в АПК Казахстана

По его словам, компания присутствует на рынке Казахстана с 2022 года, уже приобрела земли и элеватор, а также начала реализацию первого этапа проекта в Кызылординской области на площади 20 тыс. га, где будут выращиваться техническая конопля, кукуруза и соя.

— Наш инвестор — швейцарская компания — будет инвестировать в Казахстан. Планируем освоить до 300 тыс. га орошаемых земель в восьми-девяти областях страны, — отметил Даулет Увашев.

На втором этапе, начиная с 2026 года планируется строительство заводов по переработке сельхозпродукции и освоение по 50 тыс. га земель в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Жетысу.

Увашев отметил, что также подписаны меморандумы с акиматами и подготовлены бизнес-планы и финансовая модель. Выращенная продукция будет направлена на внутренний рынок Казахстана, часть — на экспорт.

— Будут производиться соевый концентрат, аминокислоты. Шрот и жмых — пойдут на кормовую базу. Из технической конопли мы планируем выпускать панели, утеплители и плиты для строительной отрасли. Мы выходим на глубокую переработку и будем поставлять на внутренний рынок, а также экспортировать производимую продукцию, — подчеркнул Даулет Увашев.

Ранее сообщалось, что на ежегодном Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям (KGIR-2025) в Астане с участием Премьер-министра Олжаса Бектенова особое внимание было уделено региональным инициативам.