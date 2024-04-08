Британские аграрии возмущены засильем импорта

Конкуренцию британские аграрии не выдерживают. Они выступают против соглашений заключенных после Brexit между Великобританией и другими странами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Автоколонны тракторов и сельхозтехники с ревущими клаксонами проехались по центральным улицам Лондона к Вестминстеру. Британские фермеры жалуются на слишком низкие закупочные цены в крупных сетях супермаркетов. Ритейлеры предпочитают дешевую импортную продукцию, которая к тому же маркируется как местная. В королевстве действуют строгие правила по использованию химикатов в сельском хозяйстве. Также существует запрет на интенсивное разведение животных, которые питаются антибиотиками. Тем не менее, власти разрешают импорт продукции из государств, где на фермеров не накладывают ограничения.

- Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся это то, что наша свинина на данный момент никому не нужна. Потому что ее ввозят из других стран по низким ценам и перерабатывают в Великобритании. Когда товар доходит до супермаркетов, он позиционируется как британский продукт, чтобы потребители, которые не знают ничего другого, думали, что это сделано у нас. А это не так!, - сетует фермер Спенсер Кэмбелл.

Пока королевство было частью Евросоюза, его фермеры получали выгоду от субсидии ЕС. Прямые выплаты аграриям в среднем составляли примерно две с половины миллиарда фунтов стерлингов в год. После Brexit правительство Бориса Джонсона придумало свою схему стимулирования и способствования ферм экологическому преобразованию, но фермеры не почувствовали никакой поддержки.

- Она направлена на защиту окружающей среды за счет внутреннего производства, в то время как дешевый импорт производится по более низким стандартам, - говорят аграрии. - Фермеры больше не могут, они не в состоянии позволить себе прокормить британцев. Поступает все больше и больше импортных товаров, а они производятся с использованием стандартов, которые здесь незаконны. Они выводят нас из бизнеса. С нас хватит, но мы верим, что британский народ хочет, чтобы мы его накормили, - говорит основательница движения «Спасите Британское сельское хозяйство» Лиз Вебстер.

Помимо иностранной конкуренции, британские фермеры также страдают от более сложного доступа к европейскому рынку после Brexit. Хотя имеется большой спрос. Например, заводчики обязаны предъявлять санитарный сертификат, подписанный ветеринаром для продажи на евро рынке. Одна только эта мера увеличила стоимость экспорта в Европу на 60 миллионов фунтов стерлингов в год. Для небольших ферм это стало невозможным, только самые крупные могут себе это позволить. Премьер-министр заявил о поддержке отечественных фермеров.

- Мы очень усердно работаем с отдельными странами, чтобы облегчить все те области, в которых есть различия. Мы поддержим вас и следим за тем, чтобы вы не пострадали, - успокаивает фермеров премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Сунак стал первым за последние 16 лет премьер-министром, принявшим участие в ежегодной конференции Национального союза фермеров. Вероятно, таким образом он хочет привлечь голоса сельчан перед выборами, так как недавний опрос показал, что люди в сельской местности в огромном количестве переходят на сторону лейбористов.

- Лейбористская партия считает, что правительство подорвало британское сельское хозяйство. Консерваторы установили торговые барьеры, которые заблокировали экспорт продовольствия и позволили счетам за электроэнергию выйти из-под контроля, нанеся ущерб производителям и лишив тысячи людей бизнеса, - говорит министр Великобритании по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельских районов Стив Рид.

Более десяти европейских стран охвачены фермерскими протестами. Кроме недовольства зеленой повесткой и импорта дешевой продукции, аграрии выражают возмущение из-за высоких цен на топливо. К этому добавляются специфические местные проблемы. Так, во Франции фермеры возмущены запретом на содержание кур в клетках, в Испании – отсутствием достаточной поддержки от властей в период засухи, а в Греции – равнодушием государства к нуждам сельского хозяйства.