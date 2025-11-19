РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    05:32, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Британская разведка: Китай пытается вести шпионаж в парламенте

    По данным контрразведки MI5, агенты МГБ КНР пытаются выведывать информацию у членов британского парламента. В этих целях они используют сайты знакомств, рекрутинговые агентства и прочие инструменты, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Ұлыбритания Қытаймен қарым-қатынасты жаңа деңгейге шығарудың жолын іздеп отыр
    Фото: VCG

    Британская служба контрразведки MI5 предупредила членов парламента о попытках китайских агентов получать от них информацию и влиять на их деятельность. Как сообщают во вторник, 18 ноября, агентство Reuters и британские СМИ, в частности медиакомпания BBC и газета The Guardin, предупреждение спецслужбы о шпионаже со стороны КНР распространили спикеры обеих палат парламента Великобритании (Палаты общин и Палаты лордов) — Линдси Хойл и Джон Макфолл.

    В своем обращении к депутатам Хойл заявил в связи с этим, что министерство госбезопасности Китая «активно взаимодействует с представителями нашего сообщества», желая «собирать информацию и закладывать основу для долгосрочных отношений, используя профессиональные сайты знакомств, рекрутинговые агентства и консультантов, действующих от их имени».

    При этом месяцем ранее глава британской разведки заявил об угрозе нацбезопасности со стороны Китая. Маккаллум сообщил, что вмешательство Пекина включает в себя кибершпионаж, кражу технологических секретов и «попытки скрытого вмешательства в общественную жизнь Великобритании».

