Британская разведка: Китай пытается вести шпионаж в парламенте

Британская служба контрразведки MI5 предупредила членов парламента о попытках китайских агентов получать от них информацию и влиять на их деятельность. Как сообщают во вторник, 18 ноября, агентство Reuters и британские СМИ, в частности медиакомпания BBC и газета The Guardin, предупреждение спецслужбы о шпионаже со стороны КНР распространили спикеры обеих палат парламента Великобритании (Палаты общин и Палаты лордов) — Линдси Хойл и Джон Макфолл.

В своем обращении к депутатам Хойл заявил в связи с этим, что министерство госбезопасности Китая «активно взаимодействует с представителями нашего сообщества», желая «собирать информацию и закладывать основу для долгосрочных отношений, используя профессиональные сайты знакомств, рекрутинговые агентства и консультантов, действующих от их имени».

При этом месяцем ранее глава британской разведки заявил об угрозе нацбезопасности со стороны Китая. Маккаллум сообщил, что вмешательство Пекина включает в себя кибершпионаж, кражу технологических секретов и «попытки скрытого вмешательства в общественную жизнь Великобритании».