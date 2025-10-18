Глава британской разведки заявил об угрозе нацбезопасности со стороны Китая

— Китай ежедневно представляет угрозу для безопасности Великобритании, — заявил в четверг глава внутренней разведки страны. Эти слова усиливают давление на власти, требуя объяснить, почему судебное преследование двух мужчин, обвиненных в шпионаже в пользу Пекина, провалилось незадолго до того, как они должны были предстать перед судом.

Правительство, оппозиционные политики и прокуроры обмениваются обвинениями по поводу неудачного уголовного дела, в то время как Великобритания пытается найти баланс между противостоянием и взаимодействием с азиатской сверхдержавой.

— Представляют ли китайские государственные деятели угрозу национальной безопасности Великобритании? Ответ — конечно, да, представляют, каждый день, — заявил журналистам генеральный директор MI5 Кен Маккаллум во время редкого публичного выступления в четверг.

Он сказал, что его агентство вмешалось, чтобы остановить угрозу со стороны Пекина не далее как на прошлой неделе.

Маккаллум сказал, что вмешательство Пекина включает в себя кибершпионаж, кражу технологических секретов и «попытки скрытого вмешательства в общественную жизнь Великобритании».

Маккаллум назвал отношения Великобритании с Китаем «сложным» сочетанием рисков и возможностей и заявил, что агенты MI5 «обнаруживают и решительно пресекают деятельность, угрожающую национальной безопасности Великобритании».

