РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:01, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Глава британской разведки заявил об угрозе нацбезопасности со стороны Китая

    Китайские государственные агенты представляют ежедневную угрозу национальной безопасности Великобритании, заявил глава МИ-5 Кен Маккаллум, передает агентство Кazinform со ссылкой на Euronews.

    Ұлыбритания Ирандағы елшілігінің қызметкерлерін кері қайтарып жатыр
    Фото: Анадолы

    — Китай ежедневно представляет угрозу для безопасности Великобритании, — заявил в четверг глава внутренней разведки страны. Эти слова усиливают давление на власти, требуя объяснить, почему судебное преследование двух мужчин, обвиненных в шпионаже в пользу Пекина, провалилось незадолго до того, как они должны были предстать перед судом.

    Правительство, оппозиционные политики и прокуроры обмениваются обвинениями по поводу неудачного уголовного дела, в то время как Великобритания пытается найти баланс между противостоянием и взаимодействием с азиатской сверхдержавой.

    — Представляют ли китайские государственные деятели угрозу национальной безопасности Великобритании? Ответ — конечно, да, представляют, каждый день, — заявил журналистам генеральный директор MI5 Кен Маккаллум во время редкого публичного выступления в четверг.

    Он сказал, что его агентство вмешалось, чтобы остановить угрозу со стороны Пекина не далее как на прошлой неделе.

    Маккаллум сказал, что вмешательство Пекина включает в себя кибершпионаж, кражу технологических секретов и «попытки скрытого вмешательства в общественную жизнь Великобритании».

    Маккаллум назвал отношения Великобритании с Китаем «сложным» сочетанием рисков и возможностей и заявил, что агенты MI5 «обнаруживают и решительно пресекают деятельность, угрожающую национальной безопасности Великобритании».

    Ранее Нидерланды впервые признали Израиль угрозой национальной безопасности. 

    Теги:
    Нацбезопасность Великобритания Мировые новости
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
    Сейчас читают