Британия и еще четыре страны ввели санкции против израильских министров

Персональные санкции против министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича введены совместно Великобританией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Норвегией. Меры включают заморозку активов и запрет на въезд. О них было объявлено в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств этих пяти стран.

— Мы твердо привержены решению на основе двух государств и будем продолжать работать с партнерами над его реализацией. Это единственный путь к обеспечению безопасности и достоинства для израильтян и палестинцев, а также к стабильности в регионе в долгосрочной перспективе. Однако этому угрожают насилие со стороны экстремистских поселенцев и расширение поселений, — говорится в заявлении.

Отмечается, что Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич подстрекали к экстремистскому насилию и серьезным нарушениям прав палестинцев. В заявлении подчеркивается, что такие действия неприемлемы, и именно поэтому были приняты меры для привлечения виновных к ответственности.

— Мы будем добиваться немедленного прекращения огня, скорейшего освобождения оставшихся заложников и беспрепятственного поступления гуманитарной помощи, включая продовольствие. Мы хотим видеть восстановленный сектор Газа, который больше не управляется ХАМАСом, и политический путь к решению на основе двух государств, — резюмируют министры в заявлении.

В то же время подчеркивается, что Великобритания и ее партнеры поддерживают безопасность Израиля и продолжат сотрудничать с израильским правительством для достижения немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Израиль депортирует Грету Тунберг и других активистов, задержанных на пути в сектор Газа.