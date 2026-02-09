14:13, 09 Февраль 2026 | GMT +5
Борцы Казахстана взяли шесть медалей на турнире в Хорватии
Международный рейтинговый турнир по видам борьбы завершился в Загребе (Хорватия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали одну серебряную и пять бронзовых медалей.
В весовой категории до 97 килограммов Ислам Евлоев дошел до финала и стал серебряным призёром турнира.
Бронзовые награды завоевали Ербол Камалиев, Амангали Бекболатов (до 60 кг), Алматбек Аманбек (до 72 кг), Ибрагим Магомадов (до 82 кг) и Олжас Сырлыбай (до 130 кг).
Ранее борцы греко-римского стиля завоевали два золота на турнире в Турции.