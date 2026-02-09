Борцы Казахстана взяли шесть медалей на турнире в Хорватии

Казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали одну серебряную и пять бронзовых медалей.

В весовой категории до 97 килограммов Ислам Евлоев дошел до финала и стал серебряным призёром турнира.

Бронзовые награды завоевали Ербол Камалиев, Амангали Бекболатов (до 60 кг), Алматбек Аманбек (до 72 кг), Ибрагим Магомадов (до 82 кг) и Олжас Сырлыбай (до 130 кг).

Ранее борцы греко-римского стиля завоевали два золота на турнире в Турции.