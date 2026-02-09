РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:13, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Борцы Казахстана взяли шесть медалей на турнире в Хорватии

    Международный рейтинговый турнир по видам борьбы завершился в Загребе (Хорватия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    п
    Фото: НОК

    Казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали одну серебряную и пять бронзовых медалей.

    В весовой категории до 97 килограммов Ислам Евлоев дошел до финала и стал серебряным призёром турнира.

    Бронзовые награды завоевали Ербол Камалиев, Амангали Бекболатов (до 60 кг), Алматбек Аманбек (до 72 кг), Ибрагим Магомадов (до 82 кг) и Олжас Сырлыбай (до 130 кг).

    Ранее борцы греко-римского стиля завоевали два золота на турнире в Турции.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хорватия Борьба
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают