Борец Нуркожа Кайпанов собрал полную коллекцию медалей чемпионатов мира

Ранее на счету Кайпанова было золото чемпионата мира 2024 года, а также серебро мирового первенства 2019 года.

По итогам чемпионата мира 2025 в Загребе у Кайпанова в весовой категории до 70 килограммов — «бронза». В сегодняшней схватке за данную награду Нуркожа выиграл у молдованина Василе Диакона со счетом 13:2.

Ранее в полуфинале Кайпанов проиграл монголу Тулге Тумуру Очиру.

Напомним, что это вторая медаль Казахстана на текущем чемпионате мира по борьбе. Ранее «бронзу» в весовой категории до 61 килограмма взял Асылжан Есенгельды.