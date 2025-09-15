22:18, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5
Борец Нуркожа Кайпанов собрал полную коллекцию медалей чемпионатов мира
Казахстанский спортсмен Нуркожа Кайпанов пополнил свою коллекцию наград с чемпионатов мира по вольной борьбе, передает корреспондент Kazinform.
Ранее на счету Кайпанова было золото чемпионата мира 2024 года, а также серебро мирового первенства 2019 года.
По итогам чемпионата мира 2025 в Загребе у Кайпанова в весовой категории до 70 килограммов — «бронза». В сегодняшней схватке за данную награду Нуркожа выиграл у молдованина Василе Диакона со счетом 13:2.
Ранее в полуфинале Кайпанов проиграл монголу Тулге Тумуру Очиру.
Напомним, что это вторая медаль Казахстана на текущем чемпионате мира по борьбе. Ранее «бронзу» в весовой категории до 61 килограмма взял Асылжан Есенгельды.