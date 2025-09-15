РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:18, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Борец Нуркожа Кайпанов собрал полную коллекцию медалей чемпионатов мира

    Казахстанский спортсмен Нуркожа Кайпанов пополнил свою коллекцию наград с чемпионатов мира по вольной борьбе, передает корреспондент Kazinform.

    Борец Нуркожа Кайпанов собрал полную коллекцию медалей чемпионатов мира
    Фото: Sports.kz

    Ранее на счету Кайпанова было золото чемпионата мира 2024 года, а также серебро мирового первенства 2019 года. 

    По итогам чемпионата мира 2025 в Загребе у Кайпанова в весовой категории до 70 килограммов — «бронза». В сегодняшней схватке за данную награду Нуркожа выиграл у молдованина Василе Диакона со счетом 13:2.

    Ранее в полуфинале Кайпанов проиграл монголу Тулге Тумуру Очиру.

    Напомним, что это вторая медаль Казахстана на текущем чемпионате мира по борьбе. Ранее «бронзу» в весовой категории до 61 килограмма взял Асылжан Есенгельды.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Чемпион мира Борьба
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают