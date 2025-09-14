РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:25, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Чемпион мира по борьбе из Казахстана не смог защитить титул

    В хорватском Загребе стартовал чемпионат мира по видам борьбы с участием спортсменов из Казахстана, передает Kazinform.

    Чемпион мира по борьбе из Казахстана не смог защитить титул
    Фото: Sports.kz

    Казахстанец Нуркожа Кайпанов, действующий чемпион мира по вольной борьбе в весе до 70 кг, не смог защитить свой титул. В полуфинальной схватке с монгольским борцом Тулгой Тумур Очиром Кайпанов не сумел довести дело до победы и уступил сопернику со счетом 2:5.

    Таким образом, в весе до 70 кг будет новый чемпион мира, а Кайпанов проведет схватку за бронзовую медаль.

    Также за бронзу будет бороться Асылжан Есенгельды. Он в четвертьфинале веса до 61 кг проиграл титулованному нейтральному атлету Зауру Угуеву, однако за счет того, что Угуев прошел в финал, казахстанец получил шанс побороться за бронзу в утешительном турнире.

    Азамат Даулетбеков, проигравший в весе до 86 кг четвертьфинал Рахиму Магамадову, представляющему Францию, ожидает результат его полуфинальной схватки с японским соперником. В случае выхода Магамадова в финал у Даулетбекова также появится шанс побороться за бронзу.

    Теги:
    спортсмены Казахстана Чемпион мира Борьба
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают