Чемпион мира по борьбе из Казахстана не смог защитить титул

Казахстанец Нуркожа Кайпанов, действующий чемпион мира по вольной борьбе в весе до 70 кг, не смог защитить свой титул. В полуфинальной схватке с монгольским борцом Тулгой Тумур Очиром Кайпанов не сумел довести дело до победы и уступил сопернику со счетом 2:5.

Таким образом, в весе до 70 кг будет новый чемпион мира, а Кайпанов проведет схватку за бронзовую медаль.

Также за бронзу будет бороться Асылжан Есенгельды. Он в четвертьфинале веса до 61 кг проиграл титулованному нейтральному атлету Зауру Угуеву, однако за счет того, что Угуев прошел в финал, казахстанец получил шанс побороться за бронзу в утешительном турнире.

Азамат Даулетбеков, проигравший в весе до 86 кг четвертьфинал Рахиму Магамадову, представляющему Францию, ожидает результат его полуфинальной схватки с японским соперником. В случае выхода Магамадова в финал у Даулетбекова также появится шанс побороться за бронзу.