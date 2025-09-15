Борец Асылжан Есенгельды стал бронзовым призером чемпионата мира

Это первая награда казахстанской сборной на мировом первенстве-2025 по борьбе, которая проходит в хорватском Загребе.

Асылжан в решающей схватке за бронзу одержал победу над американцем Джаксеном Патриком Форрестом.

Напомним, что в четвертьфинале веса до 61 кг Есенгельды проиграл титулованному нейтральному атлету Зауру Угуеву, однако за счет того, что Угуев прошел в финал, казахстанец получил шанс побороться за бронзу в утешительном турнире.

Накануне казахстанец Нуркожа Кайпанов, действующий чемпион мира по вольной борьбе в весе до 70 кг, не смог защитить свой титул.