    21:52, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Борец Асылжан Есенгельды стал бронзовым призером чемпионата мира

    Казахстанец Асылжан Есенгельды завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в вольной борьбе в весе до 60 кг, передает Kazinform.

    Фото: instagram.com/kazwrestling_official

    Это первая награда казахстанской сборной на мировом первенстве-2025 по борьбе, которая проходит в хорватском Загребе.

    Асылжан в решающей схватке за бронзу одержал победу над американцем Джаксеном Патриком Форрестом.

    Напомним, что в четвертьфинале веса до 61 кг Есенгельды проиграл титулованному нейтральному атлету Зауру Угуеву, однако за счет того, что Угуев прошел в финал, казахстанец получил шанс побороться за бронзу в утешительном турнире.

    Накануне казахстанец Нуркожа Кайпанов, действующий чемпион мира по вольной борьбе в весе до 70 кг, не смог защитить свой титул.

