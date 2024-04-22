19:45, 21 Апрель 2024 | GMT +6
Борец Алимхан Сыздыков отобрался на Олимпиаду
Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Алимхан Сыздыков стал обладателем олимпийской квоты на отборе в Бишкеке (Кыргызстан), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он отобрался на Олимпийские игры в весовой категории до 130 килограммов.
В полуфинальной схватке Сыздыков выиграл у Романа Кима (Кыргызстан), что и принесло ему путевку.
Таким образом, команда Казахстана по греко-римской борьбе в Бишкеке отметилась сегодня тремя квотами. Ранее лицензию в греко-римской борьбе завоевал для Казахстана Айдос Султангали и Демеу Жадраев.
До отбора на Игры квалифицировался Нурсултан Турсынов (до 87 килограммов).
На мировом турнире предстоит добрать путевки в весах до 67 и 97 килограммов.