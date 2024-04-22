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    19:45, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Борец Алимхан Сыздыков отобрался на Олимпиаду 

    Борец Алимхан Сыздыков отобрался на Олимпиаду 
    Фото: Sabirov Sali/Olympic.kz

    Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Алимхан Сыздыков стал обладателем олимпийской квоты на отборе в Бишкеке (Кыргызстан), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

    Он отобрался на Олимпийские игры в весовой категории до 130 килограммов.

    В полуфинальной схватке Сыздыков выиграл у Романа Кима (Кыргызстан), что и принесло ему путевку.

    Таким образом, команда Казахстана по греко-римской борьбе в Бишкеке отметилась сегодня тремя квотами. Ранее лицензию в греко-римской борьбе завоевал для Казахстана Айдос Султангали и Демеу Жадраев.

    До отбора на Игры квалифицировался Нурсултан Турсынов (до 87 килограммов).

    На мировом турнире предстоит добрать путевки в весах до 67 и 97 килограммов.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада НОК Борьба
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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