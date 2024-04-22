Борец Алимхан Сыздыков отобрался на Олимпиаду 

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Алимхан Сыздыков стал обладателем олимпийской квоты на отборе в Бишкеке (Кыргызстан), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он отобрался на Олимпийские игры в весовой категории до 130 килограммов.

В полуфинальной схватке Сыздыков выиграл у Романа Кима (Кыргызстан), что и принесло ему путевку.

Таким образом, команда Казахстана по греко-римской борьбе в Бишкеке отметилась сегодня тремя квотами. Ранее лицензию в греко-римской борьбе завоевал для Казахстана Айдос Султангали и Демеу Жадраев.

До отбора на Игры квалифицировался Нурсултан Турсынов (до 87 килограммов).

На мировом турнире предстоит добрать путевки в весах до 67 и 97 килограммов.