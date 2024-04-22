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    18:15, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Демеу Жадраев завоевал еще одну олимпийскую лицензию для Казахстана

    демеу жадраев
    Фото: Olympic.kz.

    «Классик» Демеу Жадраев квалифицировался на Олимпийские игры на отборе в Бишкеке (Кыргызстан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Борец грек-римского стиля в полуфинале весовой категории до 77 килограммов одержал победу над Давоном Ли из Южной Кореи.

    Схватка для казахстанца складывалась не лучшим образом. Он уступал, однако чуть меньше, чем за минуту до конца, сумел провести эффективный прием и в итоге выиграть.

    Добавим, что ранее квоту завоевал Айдос Султангали (до 60 килограммов).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада НОК Борьба
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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