Вторую лицензию в греко-римской борьбе завоевал для Казахстана Айдос Султангали

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбы Айдос Султангали выиграл полуфинал весовой категории до 60 килограммов в рамках отбора в Бишкеке (Кыргызстан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

В схватке за олимпийскую путевку ему противостоял Джу Чи Хуан из Тайбэя.

Султангали одержал досрочную победу, став обладателем олимпийской квоты.

Добавим, что также сегодня на ковер выйдут Мейржан Шермаханбет (до 67 кг), Демеу Жудраев (до 77 кг) и Алимхан Сыздыков (до 130 кг).

Ранее сообщалось, что Владислав Яковлев получил олимпийскую лицензию в академической гребле.