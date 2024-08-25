Люди, с опаской относящиеся к инициативе строительства атомной электростанции — это те, кто верит информации, создающей искусственную радиофобию. Ведь большинство населения не знает, что АЭС строятся по строгим правилам, основанным на «пост-фукусимских» требованиях. Такое мнение высказал узбекистанский политолог, директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no» Бахтиёр Эргашев, передает корреспондент агентства Kazinform.

С каждым годом в странах Центральной Азии нарастает дефицит электроэнергии. Особенно это ощущается в зимний период, когда приостанавливается работа гидроэлектростанций.

По мнению эксперта Бахтиёра Эргашева, есть несколько путей решения проблемы. Первый из них — строительство совместных гидроэлектростанций. В этом направлении страны Центральной Азии недавно сделали важный шаг. А именно, по инициативе Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана планируется строительство Камбаратинской гидроэлектростанции.

Вместе с тем, Бахтиёр Эргашев отметил, что нарастающий дефицит электроэнергии можно покрыть за счет увеличения мощности тепловых электростанций. И все же, в производстве энергии за счет сжигания угля и природного газа есть свои невыгодные стороны.

— В настоящее время вопрос о получении энергии путем сжигания газа на тепловых электростанциях усложняется. Потому что большая часть этого энергоресурса направляется на нужды населения и бизнеса. Соответственно, если будет принято решение о поставках газа на электростанции в больших объемах, уменьшится доля, выделяемая жителям. Кроме того, использование угля в то время, когда в мире происходит поворот к «зеленой энергетике», безусловно, еще более ухудшит экологическую ситуацию. Конечно, на сегодняшний день никто не ставит ограничений, но в будущем большинство стран не рассчитывает на увеличение производства электроэнергии из твердого топлива, — объясняет эксперт.

Одна из инициатив, направленных на решение проблемы дефицита электроэнергии — установка солнечных панелей и увеличение количества ветровых электростанций.

Б.Эргашев остановился на некоторых недостатках, присущих возобновляемым источникам энергии. Например, солнечные батареи не могут покрывать потребности в энергии в вечернее время, то есть в период, когда больше всего расходуется электричество.

— Основной недостаток — возобновляемые источники энергии не могут постоянно давать электроэнергию в нужных объемах. После захода солнца солнечные панели теряют мощность, а если уменьшается скорость ветра, снижается и объем производства энергии на ветровых станциях. Мы надеемся, что по этим вопросам будет найдено техническое решение, но это будет не скоро, — говорит Б.Эргашев.

Поэтому, считает эксперт, на сегодняшний день самое эффективное альтернативное решение — атомная электростанция.

— АЭС не выделяет вредные отходы в атмосферу, ее работа не зависит от уровня воды в реке, и она может круглосуточно бесперебойно работать, способна производить энергию в течение многих лет. Поэтому для покрытия наблюдающегося во всех странах Центральной Азии дефицита энергии строительство различных АЭС — единственно важный и необходимый шаг, — считает эксперт.

По словам Б. Эргашева, Казахстан и Узбекистан могут развивать атомную энергетику. У обоих государств есть необходимое для этого сырье — уран. Кроме того, эксперт выразил свое мнение по поводу суждений, высказываемых среди общественности, касательно безопасности АЭС.

— Сейчас большинство не знает, что АЭС строятся на основе требований, называемых после аварии на Фукусиме «пост-фукусимскими». Например, сегодня в несколько раз усилены требования к строительству и безопасности атомных электростанций. Они включают множество мер, — говорит Б.Эргашев.

Эксперт привел в пример АЭС «Аккую», строительство которой ведется в Турции. В феврале прошлого года на юго-востоке указанного государства случилось сильное землетрясение. Строящаяся неподалеку от очага землетрясения АЭС «Аккую» не получила никаких повреждений.

— Строительство этой АЭС близится к завершению. В прошлом году, когда случилось землетрясение, ее фундамент и стены не получили никаких повреждений. АЭС показала, что она устойчива ко всем волнам землетрясения, случившегося в регионе, — отмечает Б. Эргашев.

Большинство стран, которые в настоящее время строят АЭС, расположены в регионах с высокой опасностью землетрясений, цунами и других стихийных бедствий.

— По-моему мнению, это все — радиофобия. В том числе, искусственно создаваемая. Соответственно, жители, не знающие об АЭС, начинают этому верить. Мы должны всемерно разъяснять, что к безопасности атомных электростанций предъявляются строгие требования, — заключил Б. Эргашев.

Напомним, в Узбекистане, с участием России, планируется строительство атомной электростанции малой мощности.

Напомним, в Астане завершились публичные обсуждения, закрывающие цикл общественных дискуссий по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.

Вместе с тем, Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК с 7 по 18 августа 2024 года был проведен телефонный опрос граждан. В целом большинство опрошенных (53,1%) поддерживают идею строительства АЭС.

Ранее генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform сообщил, в чем преимущество атомных электростанций, и как строительство АЭС повлияет на экологию и кадровый потенциал страны.

Кроме того, корреспондент агентства Kazinform посетил Ульбинский металлургический завод в Усть-Каменогорске, который производит топливные таблетки для атомных электростанций, и ознакомился с его работой.