Больше так не будем делать — замакима Алматы о благоустройстве пространств

Во время брифинга журналисты спросили замакима Алматы Алмасхана Сматлаева, почему доступ к территориям, как Сайран, Терренкур и бульвар на Пушкина, открыли для жителей еще до полного завершения работ.

Замакима пояснил, почему иногда территории общественных пространств открывают раньше окончания работ.

— Абсолютно согласен, но на будущее хочу сказать, что мы больше так не будем делать. Во-вторых, это делается по жалобе и по просьбе жителей, когда многие начинают говорить: «Вы же постелили уже брусчатку, дайте пройти, неудобно обходить». Мы иногда во вред себе открываем и делаем это, и получаем же обратной стороной палки в себя. Поэтому в этом году мы больше так не будем делать, мы будем держать закрытым объект до полного ввода, — отметил Сматлаев.

Он добавил, что масштабное благоустройство неизбежно сопровождается временными неудобствами, однако все работы выполняются по утвержденному графику с поэтапным перекрытием участков и организацией альтернативных маршрутов.

— Результат этих проектов останется с городом на долгие годы. Это инвестиции в устойчивое развитие и будущее Алматы, — сказал Алмасхан Сматлаев.

Замакима также рассказал, кто следит за содержанием общественных пространств.

— У нас есть управление развития общественных пространств, и непосредственно при нем есть группа, которая занимается урбанистикой. В первую очередь они будут следить за всем надлежащим видом. Конечно, и акиматы районов тоже участвуют. Я бы хотел обратиться к гражданам. Когда мы еще не успели завершить благоустройство «Сайрана», на очередном обходе увидели, как две скамейки были сломаны, три мусорные бочки опрокинуты, видно, что на них прыгали и помяли. Подрядчик все это исправил. Но хочется, чтобы наша гражданская ответственность была выше, и такие вещи мы не допускали, — подчеркнул замакима.

Напомним, с марта 2026 года вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на усиление контроля за благоустройством городов и населенных пунктов.