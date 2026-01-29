Ответственность усилили за нарушение благоустройства в населенных пунктах Казахстана

Законом Республики Казахстан, подписанным Главой государства 30 декабря 2025 года, местным исполнительным органам городов Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей предоставлено право составлять административные протоколы по статьям 434-2 и 505 КоАП за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства. Ранее эти меры могли применять только органы внутренних дел.

Новые полномочия позволят быстрее и эффективнее реагировать на нарушения, включая несанкционированный выброс отходов, повреждение зеленых насаждений, а также порчу городской инфраструктуры.

Следует отметить, только в прошлом году за подобные правонарушения к ответственности привлечено более 591 тысячи человек, из них свыше 189 тысяч за загрязнение общественных мест и более 403 тысяч за нарушение правил благоустройства.

Общая сумма наложенных штрафов составила 5,2 миллиарда тенге.

Министерство отмечает, что новые меры не только повысят эффективность профилактики нарушений, но и поддержат развитие экологической культуры в рамках программы «Таза Қазақстан».