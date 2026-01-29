РУ
    12:53, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Ответственность усилили за нарушение благоустройства в населенных пунктах Казахстана

    С марта 2026 года вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на усиление контроля за благоустройством городов и населённых пунктов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    Алматы
    Фото: Кайрат Конуспаев

    Законом Республики Казахстан, подписанным Главой государства 30 декабря 2025 года, местным исполнительным органам городов Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей предоставлено право составлять административные протоколы по статьям 434-2 и 505 КоАП за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства. Ранее эти меры могли применять только органы внутренних дел.

    Новые полномочия позволят быстрее и эффективнее реагировать на нарушения, включая несанкционированный выброс отходов, повреждение зеленых насаждений, а также порчу городской инфраструктуры.

    Следует отметить, только в прошлом году за подобные правонарушения к ответственности привлечено более 591 тысячи человек, из них свыше 189 тысяч за загрязнение общественных мест и более 403 тысяч за нарушение правил благоустройства.

    Общая сумма наложенных штрафов составила 5,2 миллиарда тенге.

    Министерство отмечает, что новые меры не только повысят эффективность профилактики нарушений, но и поддержат развитие экологической культуры в рамках программы «Таза Қазақстан».

    Жанара Мухамедиярова
